El enlace de Buenos Aires, como muy pronto en 2028 tras 10 años de espera Este lunes se cumple una década del anuncio de la nueva infraestructura y, pese a que se han consignado más 40 M€, la obra ni siquiera se ha iniciado

Mañana se cumple una década del primer compromiso. El 17 de noviembre de 2015, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció en el Foro GACETA la mejora del enlace de las autovías A-66 y A-62 junto al barrio de Buenos Aires con una inversión de 36 millones de euros. Desde entonces, ese montante económico se ha ido adelgazando y ya solo serán necesarios 15,6 millones para reformar ese peligroso nudo de comunicaciones. Sin embargo, en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado aprobados desde 2017 se han consignado para la ejecución de la nueva infraestructura más de 40 millones, dinero suficiente para construir más de dos veces esta infraestructura. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero asignado sobre el papel? No se sabe, pero lo que sí está claro es que ni un solo euro se ha destinado a una obra que ni siquiera se ha iniciado y que, en el mejor de los casos, se iniciaría en la segunda mitad del próximo año y concluirá, como muy pronto, a finales de 2028.

Ese calendario resulta incluso demasiado optimista. Tras renunciar en 2019 a construir un puente sobre el Tormes para mejorar el enlace entre autovías por motivos medioambientales y por las pinturas y grabados rupestres de La Salud, el pasado mayo el Ministerio de Transportes aprobó un nuevo proyecto provisional del nuevo enlace que consiste principalmente en la construcción de dos nuevos carriles de autovía en altura sobre la actual glorieta. En ese momento, el director general de carreteras declaró «la urgencia» del proyecto para que se iniciase el proceso de expropiación de los terrenos afectados, en cuya obtención las arcas estatales esperan gastarse 142.795 euros. Una vez que se disponga de ellos y el proyecto reciba el visto bueno definitivo, un proceso que puede llevar meses, el Ministerio podrá ya iniciar el proceso para la contratación de las obras, cuyo plazo de ejecución se ha fijado en dos años.

Todo ello contrasta con los Presupuestos Generales del Estado hoy en vigor, que indican que el fin de obra previsto para esta intervención era 2023, algo que cuando se aprobaron ya se sabía que era materialmente imposible, puesto que no había proyecto y además las obras necesarias requerían más de doce meses de ejecución.