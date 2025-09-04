Qué ha ocurrido este jueves 4 de septiembre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:53
Seis colisiones en menos de 24 horas dejan un balance de siete heridos en Salamanca capital y provincia
Los accidentes tuvieron lugar en la plaza de España, calle Almenara, Moriscos, Buenavista, Villares y Peralejos
Mañueco anuncia un plan de apoyo para la ganadería extensiva en la inauguración de Salamaq
El presidente de la Junta reclama al Gobierno un plan hidrológico, soluciones al problema del lobo y un plan sectorial para el ovino
Javier Iglesias: «Volvemos a contar con la mejor Exposición Internacional de Ganado»
El presidente de la Diputación de Salamanca apela a la unidad y reclama una PAC fuerte en la apertura de 'Salamaq 2025'
Pocholo vuelve a ser protagonista en la 'fiesta' de Salamaq
El semental limusín de la ganadería Mateos Corral fue campeón de la raza limusín en la 35ª Exposición Internacional de Ganado Puro
Las mejores imágenes del primer día de Salamaq 2025
La feria agropecuaria ha abierto sus puertas este jueves con muchas reivindicaciones y algún protagonista que ya acaparó todas las miradas el año pasado
La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
El Ayuntamiento ha iniciado las labores de reverdecimiento de la zona
El recorrido definitivo de la salida extraordinaria de la Esperanza en septiembre
La procesión saldrá de la Catedral en un novedoso itinerario a partir de las 17:30 horas de la tarde
Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
Más de una decena de plazas de la provincia están aún pendientes de adjudicar
Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
Al autor se le incautó un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros
Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía
Se ha llevado a cabo una intervención entre Guijuelo y Nava de Béjar anunciada en 2023 por la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones
