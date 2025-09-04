Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria Más de una decena de plazas de la provincia están aún pendientes de adjudicar

Carlos Rincón Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:40

Más de una decena de vacantes de profesores de Educación Secundaria y otros cuerpos (FP, enseñanzas artísticas o idiomas) están desiertas a escasos días del inicio del nuevo curso. De las 622 plazas para centros de la provincia que la Consejería de Educación incluyó en el proceso de Adjudicación Informatizada de Vacantes a Interinos (AIVI) se han adjudicado 608, según datos difundidos por el sindicato CSIF. A esto se sumaría una plaza de profesor de Geografía e Historia del instituto Fray Diego Tadeo González que habría sido retirada de la oferta. El resto estarían pendientes de cubrirse, por lo que los cientos de interinos que hay en la Comunidad no han sido suficientes para completar las plantillas de los centros de Salamanca, una circunstancia que no solo se da en esta provincia sino también en otras. En Burgos, por ejemplo y según el sindicato ANPE, faltan profesores de Matemáticas. Sin embargo, en los centros de Primaria de Salamanca se habrían adjudicado 185 vacantes, según CSIF, las mismas que se ofertaron.

La falta de interinos no es una situación extraordinaria, hace dos años, por ejemplo, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, con sede en Salamanca e incluido en este proceso de selección de interinos, inició el curso sin contar con profesores de arpa, flauta travesera, oboe, trompa, trompeta, tuba y violonchelo.

Una vez publicadas las listas de adjudicación de vacantes, se espera que en los próximos días se conozcan las de sustituciones, en las que previsiblemente se incluyan algunas de las plazas que no se han cubierto con el primer procedimiento.

A través del AIVI se han adjudicado en Castilla y León 7.559 vacantes, de las que 4.662 son completas y otras 2.897 son parciales. El 77 %, concretamente 5.818, corresponden a plazas de Secundaria y otros cuerpos, mientras que las 1.741 restantes serían para el cuerpo de maestros. Salamanca es la cuarta provincia con más vacantes cubiertas por interinos en Secundaria, por detrás de Valladolid (943), Burgos (836) y Ávila (675).

Listas dinámicas, signo de que no hay interinos suficientes

La Consejería de Educación publicó ayer una resolución por la que convoca la elaboración de las listas extraordinarias dinámicas de aspirantes a puestos docentes en régimen de interinidad en centros públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León. Constituye una bolsa de empleo conformada por titulados universitarios a los que se les exige el máster que les capacita para ser docentes pero no haberse presentado o aprobado una oposición. El hecho de haber iniciado este proceso tan pronto este curso evidencia, según fuentes de CSIF, que no hay interinos suficientes para todas las vacantes.