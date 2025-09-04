Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna Al autor se le incautó un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros

La Policía Nacional de Salamanca en colaboración con la Policía Local ha detenido a un hombre por la comisión de un delito de lesiones.

La actuación policial se inició al recibirse en dependencias policiales diversas llamadas de ciudadanos, quienes alertaban que en la terraza de un local de hostelería de la zona de El Rollo se estaba produciendo una reyerta con arma blanca.

A la llegada de los funcionarios policiales, observaron a dos varones ensangrentados, discutiendo entre ellos y forcejeando acaloradamente.

Los policías separan a los dos hombres, manifestando uno de ellos haber sido apuñalado en la pierna por la otra persona presente. Los actuantes observan como la víctima sangraba abundantemente por debajo de la rodilla, por lo que solicitan la presencia de una ambulancia a la vez que realizan un torniquete al herido.

De igual forma, recaban información de varios testigos presentes, corroborando lo manifestado por el agredido.

Los funcionarios realizan una requisa en el interior del bar, localizando en los baños un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros con restos de sangre.

La víctima fue evacuada al Hospital por una ambulancia para su valoración y seguimiento, siendo dada posteriormente de alta.

Por todo ello, y al entender los funcionarios que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones, procedieron a la detención del varón, trasladándolo a dependencias policiales

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de esta ciudad, a cuya disposición pasó el detenido y posteriormente ingresó en prisión

