Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arma utilizada por el presunto agresor.

Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna

Al autor se le incautó un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros

La Gaceta

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:01

La Policía Nacional de Salamanca en colaboración con la Policía Local ha detenido a un hombre por la comisión de un delito de lesiones.

La actuación policial se inició al recibirse en dependencias policiales diversas llamadas de ciudadanos, quienes alertaban que en la terraza de un local de hostelería de la zona de El Rollo se estaba produciendo una reyerta con arma blanca.

A la llegada de los funcionarios policiales, observaron a dos varones ensangrentados, discutiendo entre ellos y forcejeando acaloradamente.

Los policías separan a los dos hombres, manifestando uno de ellos haber sido apuñalado en la pierna por la otra persona presente. Los actuantes observan como la víctima sangraba abundantemente por debajo de la rodilla, por lo que solicitan la presencia de una ambulancia a la vez que realizan un torniquete al herido.

De igual forma, recaban información de varios testigos presentes, corroborando lo manifestado por el agredido.

Los funcionarios realizan una requisa en el interior del bar, localizando en los baños un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros con restos de sangre.

La víctima fue evacuada al Hospital por una ambulancia para su valoración y seguimiento, siendo dada posteriormente de alta.

Por todo ello, y al entender los funcionarios que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones, procedieron a la detención del varón, trasladándolo a dependencias policiales

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de esta ciudad, a cuya disposición pasó el detenido y posteriormente ingresó en prisión

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  2. 2 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  3. 3 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  4. 4 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  5. 5 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  6. 6 «Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»
  7. 7 «Siempre pasa lo mismo, la gente no se lo espera y sale corriendo con lo que tiene»
  8. 8 Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante
  9. 9 El municipio pionero en «animales bombero»
  10. 10 Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna

Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna