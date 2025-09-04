Javier Iglesias: «Volvemos a contar con la mejor Exposición Internacional de Ganado» El presidente de la Diputación de Salamanca apela a la unidad y reclama una PAC fuerte en la apertura de 'Salamaq 2025'

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante la apertura de 'Salamaq 2025'.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha inaugurado este jueves la 36ª Exposición Internacional de Ganado Puro, 'Salamaq 2025', con un mensaje de orgullo, unidad y reivindicación para el futuro del sector primario.

«Me siento orgulloso por poder abrir una feria que trasciende fronteras», ha asegurado Iglesias en un acto que ha contado con la presencia de diversas autoridades, entre las que han figurado los presidentes de las diputaciones provinciales de Burgos y Zamora.

El dirigente salmantino ha recorado los incendios que este año han asolado a la provincia y a Castilla y León, agradeciendo la entrega y profesionalidad del cuerpo de Bomberos de la Diputación. «Su labor ha sido ejemplar en unos meses muy difíciles», ha destacado.

En su discurso, Iglesias ha hecho un llamamiento a la unidad política y social, subrayando que «no creo que sea momento de descalificaciones y enfrentamientos». Además, ha reclamado una PAC fuerte y una defensa férrea por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar la viabilidad de agricultores y ganaderos en un contexto de incertidumbre.

El presidente de la Diputación ha agradecido también el esfuerzo de agricultores, ganaderos e industria alimentaria, a quienes ha considerado «la base de la economía provincial», y ha destacado el papel de la Universidad de Salamanca en la innovación y transferencia de conocimiento hacia el sector agroalimentario.

«Volvemos a contar con la mejor Exposición Internacional de Ganado», ha sentenciado Iglesias, en referencia a la muestra que reúne a miles de profesionales y visitantes, consolidada como referente nacional e internacional en el mundo de la ganadería.