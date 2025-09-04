Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025

El recinto ferial acoge este jueves la inauguración de uno de los eventos más esperados del año

La Gaceta

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:09

Actualizado Hace 20 minutos

11:05

SE ABREN LAS PUERTAS DE SALAMAQ 2025

Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025

Enlace copiado

11:02

Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025

10:59

PLAN DE APOYO PARA GANADERÍA EXTENSIVA

Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado un plan de apoyo para la ganadería extensiva en el que se va a invertir en infraestructuras, en un pastoreo más eficiente, una apuesta genética y comercialización. «Este Plan es estrategia generar oportunidades en el medio rural», ha indicado.

Enlace copiado

10:57

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

“No soy de los que deje la tarea por hacer y tiro del carro hasta el final”. Así de contundente se ha mostrado Alfonso Fernández Mañueco, quien recuerda que las ayudas de la Junta para la sequía o la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

Enlace copiado

10:54

TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, destaca en su intervención en la inauguración de Salamaq 2025 lo estratégico del sector primario y que está orgulloso del esfuerzo que se realiza. También ha agradecido la contribución de los productores para garantizar el abastecimiento alimentario con excelentes productos de Castilla y León. «Somos líderes», ha sentenciado.

Enlace copiado

10:50

JAVIER IGLESIAS

El presidente de la Diputación ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que han trabajado en los incendios. «Nuestro reconocimiento a los que han intervenido en extinción de los incendios y en especial a bomberos de la Diputación de Salamanca», ha explicado, mientras que ha agradecido a la Junta la rapidez con la que han llegado las ayudas.

Enlace copiado

10:47

JAVIER IGLESIAS

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, toma la palabra en la inauguración de Salamaq 2025. «Salamaq es punto de encuentro y compromiso con el campo y el mundo rural», ha indicado, mientras que ha añadido la satisfacción de desprecintar Salamaq. “Nos sentimos orgullosos de inaugurar esta feria que transciende fronteras”, añade.

Enlace copiado

10:37

ASÍ HAN LLEGADO LAS AUTORIDADES AL RECINTO

Enlace copiado

10:35

PUESTA A PUNTO EN EL RECINTO

Cada vez queda menos para que se dé el pistoletazo de salida a Salamaq 2025. Expositores, cabezas de ganado, agricultores y ganaderos ya han iniciado la cuenta atrás para que comience esta feria de ganado. Se va palpando en el ambiente las ganas de que comience esta edición, que será en breve, con las visitas del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias.

Enlace copiado

09:25

Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025
Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025
Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025
Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025

08:36

PREVISIÓN

En cuanto a las previsiones, la mirada está puesta en la anterior edición del certamen, cuando por el recinto de la Diputación de Salamanca pasaron en torno a 90.000 personas, con el fin de semana con los días más fuertes, con en torno a 23.000 de asistencia cada día.

Enlace copiado

08:36

1.500 EJEMPLARES

Hasta el próximo lunes se podrán contemplar en el recinto 1.500 ejemplares de diferentes especies, además de una muestra agroalimentaria, con amplia presencia además de maquinaria agrícola, que se recupera en esta edición

Enlace copiado

08:35

AUTORIDADES

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá hoy Salamaq -certamen agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro- junto al máximo responsable de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias

Enlace copiado

08:34

BUENOS DÍAS

Arranca este jueves Salamaq 2025 y en LA GACETA te contaremos todos los detalles de lo que va sucediendo en uno de los eventos más queridos por los salmantinos y con repercusión internacional

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025

Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025