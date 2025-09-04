Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025
El recinto ferial acoge este jueves la inauguración de uno de los eventos más esperados del año
La Gaceta
Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:09
11:05
SE ABREN LAS PUERTAS DE SALAMAQ 2025
11:02
10:59
PLAN DE APOYO PARA GANADERÍA EXTENSIVA
Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado un plan de apoyo para la ganadería extensiva en el que se va a invertir en infraestructuras, en un pastoreo más eficiente, una apuesta genética y comercialización. «Este Plan es estrategia generar oportunidades en el medio rural», ha indicado.
10:57
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
“No soy de los que deje la tarea por hacer y tiro del carro hasta el final”. Así de contundente se ha mostrado Alfonso Fernández Mañueco, quien recuerda que las ayudas de la Junta para la sequía o la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).
10:54
TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, destaca en su intervención en la inauguración de Salamaq 2025 lo estratégico del sector primario y que está orgulloso del esfuerzo que se realiza. También ha agradecido la contribución de los productores para garantizar el abastecimiento alimentario con excelentes productos de Castilla y León. «Somos líderes», ha sentenciado.
10:50
JAVIER IGLESIAS
El presidente de la Diputación ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que han trabajado en los incendios. «Nuestro reconocimiento a los que han intervenido en extinción de los incendios y en especial a bomberos de la Diputación de Salamanca», ha explicado, mientras que ha agradecido a la Junta la rapidez con la que han llegado las ayudas.
10:47
JAVIER IGLESIAS
El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, toma la palabra en la inauguración de Salamaq 2025. «Salamaq es punto de encuentro y compromiso con el campo y el mundo rural», ha indicado, mientras que ha añadido la satisfacción de desprecintar Salamaq. “Nos sentimos orgullosos de inaugurar esta feria que transciende fronteras”, añade.
10:37
ASÍ HAN LLEGADO LAS AUTORIDADES AL RECINTO
10:35
PUESTA A PUNTO EN EL RECINTO
Cada vez queda menos para que se dé el pistoletazo de salida a Salamaq 2025. Expositores, cabezas de ganado, agricultores y ganaderos ya han iniciado la cuenta atrás para que comience esta feria de ganado. Se va palpando en el ambiente las ganas de que comience esta edición, que será en breve, con las visitas del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias.
09:25
08:36
PREVISIÓN
En cuanto a las previsiones, la mirada está puesta en la anterior edición del certamen, cuando por el recinto de la Diputación de Salamanca pasaron en torno a 90.000 personas, con el fin de semana con los días más fuertes, con en torno a 23.000 de asistencia cada día.
08:36
1.500 EJEMPLARES
Hasta el próximo lunes se podrán contemplar en el recinto 1.500 ejemplares de diferentes especies, además de una muestra agroalimentaria, con amplia presencia además de maquinaria agrícola, que se recupera en esta edición
08:35
AUTORIDADES
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá hoy Salamaq -certamen agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro- junto al máximo responsable de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias
08:34
BUENOS DÍAS
Arranca este jueves Salamaq 2025 y en LA GACETA te contaremos todos los detalles de lo que va sucediendo en uno de los eventos más queridos por los salmantinos y con repercusión internacional
