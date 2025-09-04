Sigue en directo la jornada inaugural de Salamaq 2025

10:50

JAVIER IGLESIAS

El presidente de la Diputación ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que han trabajado en los incendios. «Nuestro reconocimiento a los que han intervenido en extinción de los incendios y en especial a bomberos de la Diputación de Salamanca», ha explicado, mientras que ha agradecido a la Junta la rapidez con la que han llegado las ayudas.