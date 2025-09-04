La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas El Ayuntamiento ha iniciado las labores de reverdecimiento de la zona

María Andrea Sandia Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:46 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

Dieciséis llamativas palmeras han desembarcado este jueves en la plaza de Santa Eulalia para convertirla en su nuevo hogar. El Ayuntamiento ha arrancado con la renovación de este céntrico enclave municipal. Un proyecto cuyo objetivo es aumentar la vegetación en el entorno urbano favoreciendo la biodiversidad y disminuyendo el efecto isla de calor.

La actuación, que se realiza en un espacio de 142 metros cuadrados, incluye también la plantación de 1.105 plantas arbustivas de diferentes especies. Tales como fornio, drácena, yucca, agapanto, convalaria y carex.

Según ha adelantado el Ayuntamiento, la elección de las especies para decorar la céntrica plaza se ha realizado «teniendo en cuenta un criterio de biodiversidad con la intención de contribuir a una ciudad adaptada al cambio climático y mejorar la salud urbana y la calidad de vida de sus habitantes».

Por ello, pese a que las palmeras no son especies autóctonas de la zona se consideró incluirlas para aportar un toque verde y llamativo a este conocido espacio de la ciudad.

Además, al momento de elegir las plantas apropiadas para decorar el lugar se le dio un gran peso a aquellas especies destacadas por su bajo consumo hídrico. Una iniciativa con la que se busca contribuir al ahorro de recursos. Para lograr el objetivo reducir el gasto de agua también se ha instalado un sistema de riego por goteo en la zona.

Una Salamanca más verde con Savia

La intervención en la plaza Santa Eulalia está enmarcada dentro de la Estrategia de Infraestructura Verde, Savia. Una iniciativa creada para guiar a Salamanca hacia un futuro más saludable y cuyo objetivo es integrar el patrimonio natural y el monumental de la ciudad.

De esta manera, se busca lograr una simbiosis entre dos de sus principales señas de identidad, la naturaleza y el patrimonio, para la mejora de la biodiversidad y la calidad de vida de los salmantinos. Además, de luchar contra el cambio climático y favorecer un entorno más verde.

Así, la actuación da continuidad a otras llevadas a cabo en zonas verdes de la capital charra, como el parque de La Alamedilla, donde se renovaron 2.600 plantas de 33 especies diferentes, y la plaza de San Juan Bautista, con 447 plantas de 29 especies en el parterre donde se encuentra la escultura del Patrón de Salamanca.