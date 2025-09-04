Mañueco anuncia un plan de apoyo para la ganadería extensiva en la inauguración de Salamaq El presidente de la Junta reclama al Gobierno un plan hidrológico, soluciones al problema del lobo y un plan sectorial para el ovino

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la inauguración de 'Salamaq 2025', acompañado por diversas autoridades.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado la 36ª Exposición Internacional de Ganado Puro, 'Salamaq 2025', acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. En su intervención, ha subrayado el carácter estratégico del sector primario y ha expresado su orgullo por el esfuerzo constante realizado por los agricultores y los ganaderos de la Comunidad.

«Somos líderes y lo hacemos con la gente del mundo rural», ha afirmado. El presidente ha querido remarcar, además, su compromiso personal con el campo: «No soy de los que deja la tarea por hacer. Tiro del carro hasta el final».

Ayudas y medidas de la Junta

Mañueco ha recordado el esfuerzo de la Junta en el apoyo al sector ante dificultades como la sequía o la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), para la que se han destinado 18 millones de euros, frente a los 15 millones para toda España aportados por el Ministerio. También ha detallado el suministro de 4,8 millones de kilos de alimento para la ganadería, el abono de 5,5 millones en ayudas directas, el consenso en las ayudas a la reposición de cabañas y el compromiso de respaldar al sector con apoyos por hectáreas, colmenas e infraestructuras.

El presidente ha avanzado que se flexibilizarán los requisitos de la PAC en 2025 y 2026 y ha recordado las medidas ya puestas en marcha: impulso al regadío, apoyo a cooperativas, rebaja de tasas veterinarias, fomento de la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, reducción de papeleo y agilización de trámites. Además, ha destacado el Plan de Agroindustria de Castilla y León, que definió como «ejemplo en toda España».

Nuevo plan para la ganadería extensiva

Durante la inauguración, Mañueco ha anunciado la puesta en marcha de un plan específico de apoyo a la ganadería extensiva, con el que se invertirán recursos en infraestructuras rurales, se fomentará un pastoreo más eficiente, se impulsará la mejora genética del ganado y se reforzará la comercialización de productos. El presidente ha subrayado que esta estrategia busca generar oportunidades en el medio rural y consolidar el futuro de las explotaciones.

Revindicaciones al Gobierno

En su discurso, Fernández Mañueco ha reclamado al Gobierno central un plan hidrológico que piense en el campo, soluciones frente al problema del lobo y un plan sectorial específico para el ovino. También ha denunciado la falta de compromiso de algunos actores políticos: «Hay quien deja de remar o rema en dirección contraria».

Finalmente, ha apelado a la defensa de una PAC justa, rechazando las propuestas actuales de la Comisión Europea.