El recorrido definitivo de la salida extraordinaria de la Esperanza en septiembre La procesión saldrá de la Catedral en un novedoso itinerario a partir de las 17:30 horas de la tarde

Ángel Benito Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Cada vez se van conociendo más detalles de la esperada procesión extraordinaria que llevará a la Virgen de la Esperanza desde la Catedral hasta San Pablo en un novedoso itinerario que le llevará a explorar vías por las que tradicionalmente no pasa la Hermandad Dominicana.

La procesión se iniciará el 27 de septiembre a las 17:30 horas desde la Catedral, y tal y como ha dado a conocer la cofradía en las últimas horas, se sumergirá en el centro de la ciudad a través de Calderón de la Barca, Libreros, La Fe, Francisco Vitoria, Rúa Mayor, Rúa Antigua, plaza de San Isidro y un viaje a través de la trasera de la Universidad Pontificia por la calle Cervantes, Ancha, Ramón y Cajal, hasta llegar a la capilla de la Vera Cruz a través de Domínguez Berrueta.

A través de las Úrsulas, Bordadores, plaza de las Agustinas, volverán a la calle Compañía, icónica para la Semana Santa, antes de una de las llegadas más esperadas a la Plaza Mayor a través de la plaza del Corrillo.

El tramo final también será novedoso con la salida a través del arco de Poeta Iglesias para descender por la plaza del Peso hacia San Justo y Consuelo hasta llegar a la plaza de Colón. El final llegará a través de San Pablo, la plaza del Concilio de Trento y el convento de San Esteban, donde culminará el recorrido.

Hay que recordar que la imagen de la Esperanza estará expuesta en solemne besamanos durante los días 20 y 21 de septiembre en el trascoro de la Catedral para que pueda ser venerada por todo aquel que lo desee. De hecho, las puertas del Nacimiento y la Adoración se abrirán para poder acceder a la zona delimitada para la veneración.

Para llegar hasta la Catedral, la peregrinación de Nuestra Señora de la Esperanza se iniciará el 20 de septiembre a las 06:00 horas con el rezo del Rosario de la Aurora en un recorrido que les llevará desde San Esteban, plaza del Concilio de Trento, San Pablo, Tostado, Silencio, San Vicente Ferrer, plaza de los Leones, Arcedianos, Patio Chico, Gibraltar, Veracruz, Libreros, Tavira, plaza de Juan XXIII y Catedral.