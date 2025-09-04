Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Virgen de la Esperanza, antes de salida de la Semana Santa.

El recorrido definitivo de la salida extraordinaria de la Esperanza en septiembre

La procesión saldrá de la Catedral en un novedoso itinerario a partir de las 17:30 horas de la tarde

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:22

Cada vez se van conociendo más detalles de la esperada procesión extraordinaria que llevará a la Virgen de la Esperanza desde la Catedral hasta San Pablo en un novedoso itinerario que le llevará a explorar vías por las que tradicionalmente no pasa la Hermandad Dominicana.

La procesión se iniciará el 27 de septiembre a las 17:30 horas desde la Catedral, y tal y como ha dado a conocer la cofradía en las últimas horas, se sumergirá en el centro de la ciudad a través de Calderón de la Barca, Libreros, La Fe, Francisco Vitoria, Rúa Mayor, Rúa Antigua, plaza de San Isidro y un viaje a través de la trasera de la Universidad Pontificia por la calle Cervantes, Ancha, Ramón y Cajal, hasta llegar a la capilla de la Vera Cruz a través de Domínguez Berrueta.

A través de las Úrsulas, Bordadores, plaza de las Agustinas, volverán a la calle Compañía, icónica para la Semana Santa, antes de una de las llegadas más esperadas a la Plaza Mayor a través de la plaza del Corrillo.

El tramo final también será novedoso con la salida a través del arco de Poeta Iglesias para descender por la plaza del Peso hacia San Justo y Consuelo hasta llegar a la plaza de Colón. El final llegará a través de San Pablo, la plaza del Concilio de Trento y el convento de San Esteban, donde culminará el recorrido. 

Hay que recordar que la imagen de la Esperanza estará expuesta en solemne besamanos durante los días 20 y 21 de septiembre en el trascoro de la Catedral para que pueda ser venerada por todo aquel que lo desee. De hecho, las puertas del Nacimiento y la Adoración se abrirán para poder acceder a la zona delimitada para la veneración.

Para llegar hasta la Catedral, la peregrinación de Nuestra Señora de la Esperanza se iniciará el 20 de septiembre a las 06:00 horas con el rezo del Rosario de la Aurora en un recorrido que les llevará desde San Esteban, plaza del Concilio de Trento, San Pablo, Tostado, Silencio, San Vicente Ferrer, plaza de los Leones, Arcedianos, Patio Chico, Gibraltar, Veracruz, Libreros, Tavira, plaza de Juan XXIII y Catedral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  2. 2 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  3. 3 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  4. 4 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  5. 5 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  6. 6 «Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»
  7. 7 «Siempre pasa lo mismo, la gente no se lo espera y sale corriendo con lo que tiene»
  8. 8 El municipio pionero en «animales bombero»
  9. 9 Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante
  10. 10 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El recorrido definitivo de la salida extraordinaria de la Esperanza en septiembre

El recorrido definitivo de la salida extraordinaria de la Esperanza en septiembre