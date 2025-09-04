Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acariciando a Pocholo en la mañana de este jueves.
Pocholo vuelve a ser protagonista en la 'fiesta' de Salamaq

El semental limusín de la ganadería Mateos Corral fue campeón de la raza limusín en la 35ª Exposición Internacional de Ganado Puro

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:48

Más allá de los representantes institucionales y los visitantes que cada año acuden a 'Salamaq', los verdaderos protagonistas de la feria son los animales y, este jueves, al igual que sucedió el año pasado, Pocholo, el campeón de la raza limusín en la 35ª Exposición Internacional de Ganado Puro, se ha llevado todas las miradas.

Tal y como destacábamos hace un año, se trata de un semental de la ganadería salmantina Mateos Corral, de Villavieja de Yeltes, que destaca tanto por su imponente tamaño como por su docilidad. Con unos 1.530 kilos de peso, ha impresionado a todos los que se acercan a él y muchos de los asistentes no han dudado en fotografiarse junto al ejemplar durante la inauguración de 'Salamaq 2025'.

Con ejemplares como Pocholo, 'Salamaq' vuelve a poner en valor el esfuerzo de ganaderos y criadores y reafirma la importancia de mantener y potenciar la ganadería selecta en la provincia salmantina.

