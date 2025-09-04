Cuatro colisiones en pocas horas en Salamanca dejan cuatro heridos y movilizan a los servicios de emergencia Los accidentes se han sucedido desde la noche del miércoles en Moriscos, Buenavista y Salamanca capital

Cuatro accidentes de tráfico registrados en las últimas horas en distintos puntos de Salamanca capital y provincia han obligado a movilizar a los servicios de emergencia y han dejado un balance de cuatro personas heridas. Los accidentes, que han involucrado a seis turismos, una motocicleta y un camión, se han producido desde la noche de este miércoles y a lo largo de la mañana de este jueves, y han requerido la intervención de Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y Sacyl.

Según ha venido informando el 112, el primero de los accidentes ha ocurrido la noche del miércoles, pasadas las 22:00 horas, cuando se produjo la colisión entre dos turismos en el kilómetro 232 de la A-62, en Moriscos, sentido Valladolid. En este caso, una mujer de 31 años presentaba dolor de espalda. Una ambulancia de Sacyl se trasladó al lugar y la Guardia Civil de Tráfico intervino para regular la circulación y asegurar el lugar del accidente.

Ya este jueves, poco antes de las 08:00 horas en la calle Almenara, esquina con la calle Regato del Anís, se produjo otra colisión entre dos turismos. Aunque inicialmente se informaba de que una de las ocupantes presentaba también dolor de espalda, finalmente el personal de Sacyl atendió a un varón de 36 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Salamanca.

Sobre las 11:50 horas, se dio aviso de una tercera colisión entre dos turismos en el pk 363 de la A-66, en Buenavista, sentido Cáceres. En principio sin heridos, luego se pidió asistencia sanitaria para atender a un varón de 60 años herido leve. Guardia Civil de Tráfico y personal de Sacyl acudieron al lugar.

Pasadas las 12:00 horas, un hombre de 77 años resultó herido al colisionar su motocicleta con un camión en la céntrica plaza de España. Tras el impacto, el motorista fue atendido por personal de Sacyl, mientras Policía Local y Policía Nacional gestionaban la seguridad en la zona.

