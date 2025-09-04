Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía Se ha llevado a cabo una intervención entre Guijuelo y Nava de Béjar anunciada en 2023 por la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones

Cerca de dos años después del anuncio realizado por la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, han llegado las obras de mejora en un importante tramo de la antigua carretera N-630 al sur de Guijuelo, si bien, por el momento, se desconocen avances sobre la necesaria intervención en la A-66. Y es que la Autovía de la Plata al sur de Salamanca sigue sufriendo un notable deterioro con hundimientos que obligan a realizar parcheos constantes.

En el caso de las obras desarrolladas en la variante entre Guijuelo y Nava de Béjar, se ha llevado a cabo un asfaltado integral desde la rotonda de acceso sur a Guijuelo hasta la rotonda de la carretera de Fuentes de Béjar/Ledrada. Igualmente, se ha continuado en sentido sur hacia Nava de Béjar, aunque allí sólo en tramos puntuales hasta enlazar con la zona que se mejoró el pasado mes de mayo.

Según avanzaba Barcones a principios de noviembre de 2023, la Unidad de Carreteras de Salamanca redactaba el proyecto de mejora de dicho tramo que saldría a un precio de licitación de unos 600.000 euros. Dicha obra permitirá que los camiones con masa máxima autorizada superior a 40 toneladas puedan utilizar el tramo de la N-630 entre Guijuelo y esa zona industrial de Fuentes de Béjar ya que, hasta ahora, se obligaba a los conductores a dar un rodeo por la autovía para entrar en el matadero desde el cruce de La Cabeza de Béjar. Esa circunstancia suponía una pérdida de tiempo y de dinero al obligar a los camiones a hacer un trayecto mucho más largo para cualquier vehículo que superara las 20 toneladas. De hecho, desde el Ayuntamiento de Fuentes de Béjar ya se había pedido una intervención que permitiera recuperar el paso de los camiones por esa vía.

Al contrario que el pasado mes de mayo, las obras de la N-630 comenzaron en esta ocasión sin previo aviso a los conductores, produciéndose cortes de circulación que obligaban a los conductores a tomar otras alternativas.

El pasado mes de julio se conocía que estaba abierto el plazo de alegaciones al proyecto de humanización de la travesía de la antigua N-630, una obra que se anunció en marzo de 2023 y que, a falta de una licitación concreta, sigue sin fecha confirmada para su ejecución.

Los conductores que circulan de forma habitual por la Autovía de la Plata en la zona de Béjar y Guijuelo pueden comprobar cómo el estado de la Autovía sufre un deterioro constante, incluso en las zonas donde se llevó a cabo una restauración integral en el año 2021 con una inversión de 3,72 millones de euros (el tramo Guijuelo-Sorihuela).

No se han cumplido cuatro años de esa obra y el tramo sufre ya hundimientos y baches, lo que ha obligado a llevar a cabo ya labores de parcheos. De hecho, ya se llevaron a cabo los primeros parches en ese tramo en abril de 2024, lo que supone apenas tres años y medios desde que el Ministerio de Transportes diera por finalizada la obra. Precisamente, uno de los tramos de A-66 con mayor deterioro se da en la salida sur de Guijuelo y sentido sur a la altura de la vía de servicio que se ha restaurado ahora. También el puerto de Vallejera es otro de los puntos más complicados al igual que algunos tramos a la altura de la localidad de Sorihuela.

La situación de deterioro se da también al norte de Guijuelo, hacia Salamanca, obligando a los conductores a desviarse por el carril izquierdo para evitar las ondulaciones y baches con el riesgo de sanción que puede suponer.

Para muchos conductores, el problema de la autovía viene desde su puesta en servicio en torno a los años 2008-2009 y se debe a cuestiones estructurales ya que, en al menos dos puntos, tuvieron que realizarse hendiduras sobre el asfalto para que el agua de lluvia pudiera drenar de forma correcta y evitar así accidentes por aquaplaning. El tramo de Guijuelo a Sorihuela sufrió en unos pocos meses desde su apertura la aparición de baches.

