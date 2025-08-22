Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 22 de agosto de 2025
Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España
El incidente se ha registrado a las 19:25 horas
Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
Se han llegado a desplazar hasta once medios para sofocarlo
«Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
El paseo fluvial se convierte en el lugar favorito de los salmantinos para correr, descansar o incluso darse un baño
La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
El inicio de los habituales trabajos de refuerzo del firme se retrasan a finales de agosto y se solapan con el inicio de curso
Salamanca vive en 2025 el julio con más turistas de su historia
La provincia recibe un 13,3% más de viajeros que en el mismo mes del año pasado y las pernoctaciones aumentan un 10%
Patata de buena calidad, pero sin tiro en la venta: «No se venden porque hay mucha de fuera»
Mientras en las zonas de Cantalpino, Cantalapiedra y Villoria las cosechas se producen a cuentagotas, en la cooperativa de Palaciosrubios harán un tratamiento para poder guardar aproximadamente 30 hectáreas de la cosecha
Salamanca, quinta provincia de España con más hectáreas quemadas por la última ola de incendios
Se sitúa en esta posición con una superficie de 11.665 calcinadas
Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor»
El influencer Rodrigo Navarro ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a las localidades que se están viendo afectadas por los incendios este verano
Dos de las temperaturas más cálidas de este viernes en Castilla y León 'se cuelan' en Salamanca
Ambas localidades han sorprendido marcando más de 31ºC
Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor
El incidente ha ocurrido sobre las 15:00 horas
La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio
Vox y UPL sitúan al fallecido como la cuarta víctima de los incendios, mientras el Gobierno regional confirma oficialmente tres muertes relacionadas con los fuegos en la Comunidad
