Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio declarado en el pinar de Alba.
Imagen del incendio declarado en el pinar de Alba.

Declarado un incendio en la urbanización El Pinar de Alba de Tormes

Se han desplazado hasta once medios para sofocarlo

La Gaceta

Alba de Tormes

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:00

Un incendio forestal declarado en Terradillos ha movilizado hasta 11 medios hacia la urbanización El Pinar de Alba de Tormes a las 14.26 horas, según ha informado Infocal.

Entre los medios presentes se encuentran dos agentes medioambientales, cuatro autobombas, un BRIF y dos hidroaviones. La propia urbanización se encuentra a pocos kilómetros del núcleo urbano Alba de Tormes.

Con todo, en la jornada de este viernes por la mañana los incendio de El Payo y Navasfrías se han extinguido en buena parte por la bajada de temperaturas y el ambiente húmedo que se ha dado de madrugada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  2. 2 El fracaso de las «cabras bombero»
  3. 3 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  4. 4 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  5. 5 Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...»
  6. 6 Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
  7. 7 Declarado un incendio en el pinar de Alba de Tormes
  8. 8 La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
  9. 9 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  10. 10 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Declarado un incendio en la urbanización El Pinar de Alba de Tormes