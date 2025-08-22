Declarado un incendio en la urbanización El Pinar de Alba de Tormes Se han desplazado hasta once medios para sofocarlo

La Gaceta Alba de Tormes Viernes, 22 de agosto 2025, 16:00 | Actualizado 16:54h.

Un incendio forestal declarado en Terradillos ha movilizado hasta 11 medios hacia la urbanización El Pinar de Alba de Tormes a las 14.26 horas, según ha informado Infocal.

Entre los medios presentes se encuentran dos agentes medioambientales, cuatro autobombas, un BRIF y dos hidroaviones. La propia urbanización se encuentra a pocos kilómetros del núcleo urbano Alba de Tormes.

Con todo, en la jornada de este viernes por la mañana los incendio de El Payo y Navasfrías se han extinguido en buena parte por la bajada de temperaturas y el ambiente húmedo que se ha dado de madrugada.