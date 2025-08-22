Patata de buena calidad, pero sin tiro en la venta: «No se venden porque hay mucha de fuera» Mientras en las zonas de Cantalpino, Cantalapiedra y Villoria las cosechas se producen a cuentagotas, en la cooperativa de Palaciosrubios harán un tratamiento para poder guardar aproximadamente 30 hectáreas de la cosecha

Jorge Holguera Illera Palaciosrubios Viernes, 22 de agosto 2025, 07:42 | Actualizado 07:52h.

La mayor parte de la producción de patata que esta campaña va a ofrecer la provincia de Salamanca aún espera en la tierra a ser recolectada, no obstante, ya se ven a cuentagotas recolecciones en las zonas de Cantalpino, Villoria y Cantalapiedra.

El inicio de las cosechas ha estado marcado por la alerta de una reducción de precio respecto a las campañas previas, eso sí, sin bajar del mínimo fijado en las partidas que fueron contratadas.

En Cantalpino y Arabayona de Mógica la campaña está más avanzada aún así hay muchas parcelas con las plantas verdes o empezando a tornarse ocres. En Palaciosrubios, Villaflores, Poveda de las Cintas y Zorita de la Frontera los tubérculos aún siguen ganando peso en la tierra. Las plantas de los agricultores que entregarán sus cosechas a la cooperativa San Isidro de Palacios Rubios aún están verdes porque en esa zona se espera que las recolecciones comiencen como muy pronto entre el 10 y el 20 de septiembre. Estos días desde la cooperativa están estudiando la posibilidad y viabilidad de realizar un tratamiento en aproximadamente 30 hectáreas de cultivo para que posteriormente, es decir, cuando sean recolectadas, puedan ser guardadas y se conserven en buenas condiciones durante más tiempo y sin entallecer. Este tratamiento se debe hacer en este tiempo en el campo.

El resto de patatas, por ejemplo las que están contratadas, serán entregadas directamente al camión para evitar que pierdan calidad.

Precisamente este año, por suerte, estará destacado por la calidad. «Las plantas están bien, hay buenas patatas, no han de salir mal», considera el agricultor Rubén López de Villaflores, presidente de la cooperativa San Isidro de Palaciosrubios desde el mes de enero.

Los ánimos no son los mismos a la hora de hablar del mercado. «No hay tiro, no se venden porque hay mucha patata de fuera», anota.

«Están metiendo mucha patata de fuera», se queja. «En Andalucía están los almacenes llenos y está entrando mucha patata de Francia, Egipto y otros lugares», reclama este agricultor que en su caso cultiva 20 hectáreas.

La cooperativa de Palaciosrubios gestionará más o menos 70 hectáreas de patata cultivada en los términos municipales de Palaciosrubios, Villaflores, Poveda de las Cintas, Zorita de la Frontera y Rágama.

En la zona de Palaciosrubios se ha optado por sembrar variedades de recolección tardía y ciclo largo como es el caso de la Agria. Esta patata es muy versátil porque puede ser utilizada para la venta en fresco, para la elaboración de patatas fritas y es una de las más apropiadas para guardar.

Los entendidos aconsejan realizar cosechas graduales para evitar saturar el mercado y que se produzca una caída del precio que en todo caso perjudicaría al productor.