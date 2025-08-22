Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor» El influencer Rodrigo Navarro ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a las localidades que se están viendo afectadas por los incendios este verano

La Gaceta Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 19:23

Rodrigo y Hernán Navarro, dos gemelos originarios de la localidad de Endrinal de la Sierra, se han convertido en auténticos referentes de la vida rural en TikTok. Sus vídeos, en los que muestran cómo es vivir en los pueblos más pequeños que atesora Castilla y León, acumulan miles de reproducciones y se han viralizado entre usuarios de toda España.

Recientemente, uno de los hermanos, Rodrigo, han publicado un vídeo en el que ha recorrido la localidad y ha aprovechado para enviar un mensaje de ánimo a todos los pueblos que se están viendo afectados por los incendios de este verano. El vídeo ha alcanzado más de 18.000 'Me gusta', 148 comentarios y ha sido guardado más de 500 veces. Entre los comentarios que sus seguidores han hecho, destacan frases como «Los mejores pueblos son los de Castilla y León (y más en Salamanca) o «¡Viva los pueblos de la sierra de Salamanca!».

@rodriinavarroo Muchísima fuerza y ánimo a todos los pueblecitos de Castilla y de toda España que están afectados por los incendios ♬ sonido original - Rodri

En este tour por Endrinal de la Sierra, Rodrigo ha ido mostrando sus lugares favoritos: la fuente, la iglesia —donde los domingos se mantiene la tradición de misa y vermut—, el Ayuntamiento —único punto del pueblo con conexión a internet— y la Plaza Mayor. También ha destacado la calle más larga del municipio, la calle Larga, y ha mencionado la reciente instalación que se ha acometido de una pista para jugar al fútbol sala y al tenis. Entre las tomas tomadas, Rodrigo también ha incluido un recorrido por las huertas del pueblo y la piscina municipal, ofreciendo una visión cercana y auténtica de lo que es la vida cotidiana en un pequeño pueblo salmantino.

Cabe destacar, además, que los gemelos participan activamente en las fiestas locales durante el verano, como las de Guijuelo, mostrando la riqueza cultural y social de estas localidades. A través de sus redes, Rodrigo y Hernán han conseguido conectar con miles de personas, reivindicando la vida en los pueblos y recordando la importancia de preservar la tradición y la comunidad rural.