Vista de uno de los incendios declarados desde el Miradoiro do Alto da Picota. E. P.

Salamanca, quinta provincia de España con más hectáreas quemadas por la última ola de incendios

Se sitúa en esta posición con una superficie de 11.665 calcinadas

E. P.

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:49

Salamanca se sitúa como la quinta provincia con más hectáreas quemadas durante la última ola de incendios que afectó a España entre el 3 y el 18 de agosto de 2025. Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus, Galicia y Castilla y León concentraron el 85,3% de las hectáreas arrasadas en todo el país.

De las 358.034 hectáreas quemadas en España en este período, Galicia registró 156.444 (43,6%) y Castilla y León 149.426 (41,7%). Extremadura ocupa el tercer lugar con 44.480 hectáreas (12,4%). Otras comunidades como Asturias (2.397 ha), Madrid (2.340 ha) y Andalucía (1.766 ha) quedaron a mucha distancia, mientras que Navarra (559 ha), Comunidad Valenciana (465 ha) y Castilla-La Mancha (157 ha) registraron menos de 1.000 hectáreas quemadas.

A nivel provincial, Ourense fue la más afectada de Galicia, con 154.304 hectáreas, casi el total de la comunidad. En Castilla y León, León y Zamora concentraron el 83,9% de las hectáreas quemadas, con 78.398 y 47.058 hectáreas, respectivamente. Destaca el incendio de Quintana (Zamora), que consumió 40.781 hectáreas.

Salamanca se posiciona como la quinta provincia más afectada por el fuego, con 11.665 hectáreas arrasadas, seguida de Badajoz con 8.763 hectáreas. En Extremadura, Cáceres alcanzó 33.582 hectáreas, de las cuales 16.832 corresponden al incendio de Jarilla.

Estos datos se obtienen del módulo Rapid Damage Assessment (RDA) del sistema europeo EFFIS, que analiza diariamente imágenes satelitales MODIS con resolución de 250 metros para mapear áreas quemadas superiores a 30 hectáreas, actualizando los perímetros de los incendios dos veces al día. Las estimaciones por comunidades autónomas y provincias se calcularon sumando las áreas quemadas de los distintos incendios registrados en cada territorio durante el período analizado.

