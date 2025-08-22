Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros bajando de autobuses en el centro de recepción de turistas. ALMEIDA

Salamanca vive en 2025 el julio con más turistas de su historia

La provincia recibe un 13,3 % más de viajeros que en el mismo mes del año pasado y las pernoctaciones aumentan un 10 %

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:07

Ningún julio llegó tanto turismo tanto a la provincia como a la ciudad de Salamanca como en este de 2025. Cada jornada del pasado mes vinieron a tierras charras 3.550 viajeros. De ellos, 1.373, más de un 38 %, procedían de otros países.

En julio visitaron la provincia 110.063 viajeros, un nuevo récord para este periodo del año, que supone un incremento del 13,29 % respecto al mismo mes de 2024 y que, por primera vez, después de la pandemia supera las cifras alcanzadas en los julios de 2015 a 2019, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal impulso no llega del turismo nacional que, con 67.499 viajeros llegados a la provincia, es inferior a las cifras registradas en julio de 2016 y 2017. El incremento llega por los extranjeros, que ascendieron a 42.564, un 13,41 % más que en el mismo periodo de 2024.

Pese al récord de viajeros en la provincia, las pernoctaciones, 173.321, no batieron las cifra de julio de 2018, cuando se alcanzó la máxima (173.739). Sí se consiguió no obstante, en la capital.

El pasado mes en los hoteles de la ciudad de Salamanca y su entorno más cercano se alojaron 74.808 viajeros, un 11,9 % más que el pasado año. Una cifra que no se habían alcanzado en julio nunca hasta el momento. Las pernoctaciones se elevaron a 109.100, con las que se consiguió también un récord.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  2. 2 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  3. 3 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  4. 4 El fracaso de las «cabras bombero»
  5. 5 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
  6. 6 Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
  7. 7 Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...»
  8. 8 Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto
  9. 9 Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios
  10. 10 Cipérez se estremece de «pena y orgullo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca vive en 2025 el julio con más turistas de su historia

Salamanca vive en 2025 el julio con más turistas de su historia