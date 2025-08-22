Salamanca vive en 2025 el julio con más turistas de su historia La provincia recibe un 13,3 % más de viajeros que en el mismo mes del año pasado y las pernoctaciones aumentan un 10 %

Carlos Rincón Viernes, 22 de agosto 2025, 10:07

Ningún julio llegó tanto turismo tanto a la provincia como a la ciudad de Salamanca como en este de 2025. Cada jornada del pasado mes vinieron a tierras charras 3.550 viajeros. De ellos, 1.373, más de un 38 %, procedían de otros países.

En julio visitaron la provincia 110.063 viajeros, un nuevo récord para este periodo del año, que supone un incremento del 13,29 % respecto al mismo mes de 2024 y que, por primera vez, después de la pandemia supera las cifras alcanzadas en los julios de 2015 a 2019, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal impulso no llega del turismo nacional que, con 67.499 viajeros llegados a la provincia, es inferior a las cifras registradas en julio de 2016 y 2017. El incremento llega por los extranjeros, que ascendieron a 42.564, un 13,41 % más que en el mismo periodo de 2024.

Pese al récord de viajeros en la provincia, las pernoctaciones, 173.321, no batieron las cifra de julio de 2018, cuando se alcanzó la máxima (173.739). Sí se consiguió no obstante, en la capital.

El pasado mes en los hoteles de la ciudad de Salamanca y su entorno más cercano se alojaron 74.808 viajeros, un 11,9 % más que el pasado año. Una cifra que no se habían alcanzado en julio nunca hasta el momento. Las pernoctaciones se elevaron a 109.100, con las que se consiguió también un récord.

