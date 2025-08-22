Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España El incidente se ha registrado a las 19:25 horas

La Gaceta Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

Un conductor de un patinete ha resultado herido este viernes tras colisionar contra un turismo en la plaza de España.

El 112 ha recibido el aviso a las 19:25 horas por medio de varias de llamadas. Hasta el lugar, se han desplazado un furgón de la Policía Local, agentes de la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico, cuyos efectivos sanitarios han atendido a un hombre que pedía asistencia médica al sufrir fuertes dolores de cadera y en la pierna.