Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las calles de una de las localidades. ARCHIVO

Dos de las temperaturas más cálidas de este viernes en Castilla y León 'se cuelan' en Salamanca

Ambas localidades han sorprendido marcando más de 31ºC

La Gaceta

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:32

Castilla y León ha registrado este viernes, día 22, temperaturas destacadamente altas en varios puntos de la Comunidad, con Vitigudino y Salieces El Chico sorprendiendo al colarse entre los cinco más calurosos.

Vitigudino alcanzó los 31,5ºC a las 17:30 horas, mientras que Salieces El Chico marcó 31,4ºC a las 17:40, cifras que se sitúan muy cerca de otras localidades tradicionalmente más cálidas, como Candeleda, con 34,7ºC; Ponferrada, con 31,8ºC; y Cebreros, con 30,6ºC.

Varios meteorólogos han explicado que este repunte de temperaturas se debe a la combinación de vientos cálidos del sur y la intensa exposición solar durante la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
  2. 2 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  3. 3 El fracaso de las «cabras bombero»
  4. 4 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  5. 5 Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...»
  6. 6 Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
  7. 7 La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
  8. 8 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  9. 9 La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio
  10. 10 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos de las temperaturas más cálidas de este viernes en Castilla y León 'se cuelan' en Salamanca

Dos de las temperaturas más cálidas de este viernes en Castilla y León &#039;se cuelan&#039; en Salamanca