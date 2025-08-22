Dos de las temperaturas más cálidas de este viernes en Castilla y León 'se cuelan' en Salamanca Ambas localidades han sorprendido marcando más de 31ºC

La Gaceta Viernes, 22 de agosto 2025, 19:32

Castilla y León ha registrado este viernes, día 22, temperaturas destacadamente altas en varios puntos de la Comunidad, con Vitigudino y Salieces El Chico sorprendiendo al colarse entre los cinco más calurosos.

Vitigudino alcanzó los 31,5ºC a las 17:30 horas, mientras que Salieces El Chico marcó 31,4ºC a las 17:40, cifras que se sitúan muy cerca de otras localidades tradicionalmente más cálidas, como Candeleda, con 34,7ºC; Ponferrada, con 31,8ºC; y Cebreros, con 30,6ºC.

Varios meteorólogos han explicado que este repunte de temperaturas se debe a la combinación de vientos cálidos del sur y la intensa exposición solar durante la tarde.