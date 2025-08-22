Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La ambulancia, en el lugar del incidente. E. M.

Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor

El incidente ha ocurrido sobre las 15:00 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:09

Un hombre ha sido atendido este mediodía por una ambulancia de soporte vital básico tras sufrir un mareo mientras se encontraba en un restaurante de la Plaza Mayor.

El incidente ocurría alrededor de las 15:00 horas, cuando el hombre comenzó a sentirse indispuesto. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y procedieron a su valoración.

