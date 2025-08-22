Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor El incidente ha ocurrido sobre las 15:00 horas

La ambulancia, en el lugar del incidente.

La Gaceta Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 18:09 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

Un hombre ha sido atendido este mediodía por una ambulancia de soporte vital básico tras sufrir un mareo mientras se encontraba en un restaurante de la Plaza Mayor.

El incidente ocurría alrededor de las 15:00 horas, cuando el hombre comenzó a sentirse indispuesto. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y procedieron a su valoración.