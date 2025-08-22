La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio Vox y UPL sitúan al fallecido como la cuarta víctima de los incendios, mientras el Gobierno regional confirma oficialmente tres muertes relacionadas con los fuegos en la Comunidad

La Gaceta y E. P. Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 13:11

La Junta de Castilla y León ha aclarado este viernes, 22 de agosto, que la muerte de un hombre de 45 años en Cipérez no está relacionada con el incendio que se declaró en la localidad. El Ejecutivo autonómico ha expresado su pesar por su fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el momento, el balance oficial de víctimas mortales por los incendios en la Comunidad asciende a tres personas. Sin embargo, durante la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, tanto el portavoz de Vox, David Hierro, como el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, atribuyeron este nuevo fallecimiento a las labores de extinción del incendio forestal de Cipérez, aún activo y actualmente en nivel 0, aunque llegó a estar en nivel 2 el pasado viernes, 15 de agosto.

Hierro, visiblemente emocionado, identificó al fallecido como el arqueólogo J.S.V., con quien trabajó en el Castillo de Cornatel. «Era un tío estupendo», afirmó, al tiempo que denunció la ausencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. «De los 10 minutos que tenemos, sobran 10 porque tenía que haber sido él el primero en venir», reprochó.

Por su parte, Santos también se refirió al fallecido como la cuarta víctima de los incendios, recordando las muertes ocurridas en los fuegos de Molezuelas (Zamora) y Llamas de Cabrera (León). «Por desgracia ya podemos hablar de cuatro víctimas», lamentó, aunque subrayó que el número podría haber sido mucho mayor dada la magnitud de los siniestros.