Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 15 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:41

Seis incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y La Alberca en nivel 1

Asimismo hay otros activos en Serradilla del Arroyo (Robleda) y Gallegos de Argañán

Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez

Un vecino y un Bombero han resultado heridos en las labores de extinción del fuego

Cambios drásticos en las pescaderías del Mercado: «Son precios de historia»

El salmón ha experimentado una espectacular bajada y se vende cerca de los 14 €/kg, mientras el boquerón y la sardina también se abaratan. En fruterías preocupa la subida del pimiento rojo

Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana

Se recibió aviso a las 17.50 horas

Casi 600 salmantinos sancionados por exceder la velocidad en el inicio de agosto

La DGT controló 8.801 vehículos en las carreteras de la provincia en la campaña del 4 al 10 de agosto

Incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes

Los Bomberos de la Diputación han recibido el aviso a las 19.50 horas

Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca

Estos trabajos suscitaron quejas en las redes sociales al considerar que con la retirada de las vías y las traviesas muere cualquier oportunidad de recuperar el Corredor ferroviario del Oeste

Final del festejo: El último festín de El Capea

Tres toros excelentes de El Puerto de San Lorenzo, El Freixo y Carmen Lorenzo, jugados en los tres últimos lugares, sirvieron para poner broche triunfal a le encerrona en solitario de El Capea en Guijuelo con la que se despidió de los ruedos en una tarde solvente, voluntariosa y sin pasiones que saldó con cinco orejas y un rabo

