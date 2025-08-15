Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 15 de agosto de 2025

Tres toros excelentes de El Puerto de San Lorenzo, El Freixo y Carmen Lorenzo, jugados en los tres últimos lugares, sirvieron para poner broche triunfal a le encerrona en solitario de El Capea en Guijuelo con la que se despidió de los ruedos en una tarde solvente, voluntariosa y sin pasiones que saldó con cinco orejas y un rabo