Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca

Hace dos semanas, Adif, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, retiró las vías y las traviesas del antiguo trazado de la vía de la Ruta de la Plata a su paso por Salamanca. Es el primer paso para construir un carril bici y una senda peatonal por el antiguo trazado de la línea Plasencia-Astorga desde Calzada de Medina hasta la trasera de Würzburg.

Estos trabajos suscitaron quejas en las redes sociales al considerar que con la retirada de las vías y las traviesas muere cualquier oportunidad de recuperar el Corredor ferroviario del Oeste. Pero lo cierto es que los más acérrimos defensores de la reapertura de esta línea tienen claro que no dificulta para nada su reconstrucción. El grupo estratégico ferroviario Astorga-Plasencia, un equipo multidisciplinario de expertos que están elaborando un estudio para la reapertura de la línea ferroviaria entre estas dos ciudades, insiste en que, para su reapertura, es necesario variar el antiguo trazado del tren Ruta de la Plata a su paso por Salamanca.

Las vías de la antigua línea Plasencia-Astorga atraviesan todavía la avenida de San Agustín, a pocos metros del frontón del parque de Würzburg. Hasta hace unos meses ocurría exactamente lo mismo en Calzada de Medina, junto a los terrenos del antiguo Mercasalamanca. El doctor en Ingeniería del Transporte Alberto García, que desde 1981 hasta 2024 trabajó en el mundo del ferrocarril en diferentes cargos de responsabilidad tanto para Renfe como Adif y miembro de ese grupo de expertos, explica que no sería posible recuperar el actual trazado por Salamanca ya que en esos puntos sería necesario generar pasos a nivel, algo que impide la ley. Se podrían generar pasos inferiores o superiores que supondrían un alto impacto en la zona, pero el planteamiento del grupo estratégico es evitar la construcción de esas infraestructuras así como el pronunciado giro a la izquierda que los trenes con destino a León realizaban en el pasado al salir de la estación de la capital del Tormes.

La propuesta de los expertos, que respalda la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata que reivindica la recuperación de esta conexión ferroviaria, plantea que la futura línea, si es que finalmente el Gobierno accede a desarrollarla, circule durante más de medio kilómetro en paralelo a la vía que conecta Salamanca con Calzada de Medina. Este diseño permitiría contar con una doble vía en la salida de la estación de Salamanca. Esta iniciativa, explica Alberto García, tendría un menor impacto urbanístico y ambiental puesto que evitaría que los convoyes pasasen por el casco urbano de la capital del Tormes. Y, por otra parte, esa doble vía daría una mayor flexibilidad en los horarios de llegada y salida de los trenes.

«El carril bici para nosotros no es un problema», asegura el que fuera gerente de Área del Servicio de Estudios de Renfe entre 2018 y 2024. García explica que, al margen del nuevo trazado que tendría en la zona más próxima a Vialia, el antiguo trazado del tren Ruta de la Plata contaba con una plataforma lo suficientemente ancha como para compatibilizar la construcción en paralelo del vial para ciclistas, un camino para peatones y la vía por la que circularían los trenes que conectarían el norte y sur de España por el oeste. El experto considera que esto es incluso beneficioso de cara a si en algún momento es necesario desalojar un tren o para que se puedan llegar en bicicleta a las diferentes estaciones en las que tendría parada. Por ello, no considera que la vía verde que ya existe en el antiguo trazado al sur de la capital, así como la que el Ayuntamiento de Salamanca tiene previsto construir con fondos europeos FEDER perjudique en nada a la reapertura del corredor ferroviario, proyectado dentro de la red global de la red transeuropea de transportes.