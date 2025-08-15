Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia por las calles de Salamanca. LAYA

Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana

Se recibió aviso a las 17.50 horas

La Gaceta

Guijuelo

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:44

Una pareja, de unos 60 años de edad, ha resultado herida este viernes tras salirse de la vía en su vehículo y dar varias vueltas de campana.

El 112 recibió el aviso a las 17.50 horas tras varias llamadas en las que se alertaba del accidente en la A-66, en el kilómetro 390, en Guijuelo sentido León.

Fue por ello que se envió una ambulancia preventiva para atender a los heridos.

