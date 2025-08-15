Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
Se recibió aviso a las 17.50 horas
La Gaceta
Guijuelo
Viernes, 15 de agosto 2025
Una pareja, de unos 60 años de edad, ha resultado herida este viernes tras salirse de la vía en su vehículo y dar varias vueltas de campana.
El 112 recibió el aviso a las 17.50 horas tras varias llamadas en las que se alertaba del accidente en la A-66, en el kilómetro 390, en Guijuelo sentido León.
Fue por ello que se envió una ambulancia preventiva para atender a los heridos.
