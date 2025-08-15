Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana Se recibió aviso a las 17.50 horas

Imagen de una ambulancia por las calles de Salamanca.

La Gaceta Guijuelo Viernes, 15 de agosto 2025, 18:44 Comenta Compartir

Una pareja, de unos 60 años de edad, ha resultado herida este viernes tras salirse de la vía en su vehículo y dar varias vueltas de campana.

El 112 recibió el aviso a las 17.50 horas tras varias llamadas en las que se alertaba del accidente en la A-66, en el kilómetro 390, en Guijuelo sentido León.

Fue por ello que se envió una ambulancia preventiva para atender a los heridos.

Temas

Accidentes

Salamanca