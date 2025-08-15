Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un agente de Tráfico para a un vehículo en Vitigudino. LAYA

Casi 600 salmantinos sancionados por exceder la velocidad en el inicio de agosto

La DGTcontroló 8.801 vehículos en las carreteras de la provincia en la campaña del 4 al 10 de agosto

Á. B.

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:15

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolló, entre el 4 y el 10 de agosto, una campaña especial de control de velocidad en todo el territorio nacional, coincidiendo con una de las semanas de mayor movimiento de vehículos.

En la provincia de Salamanca, los agentes controlaron 8.801 vehículos en distintas carreteras, tanto convencionales como de alta capacidad. De ellos, 598 fueron denunciados por superar los límites de velocidad, lo que supone un 6,79 % del total. Este porcentaje es ligeramente superior al registrado en campañas recientes.

A nivel nacional, la DGT reforzó los controles con radares fijos y móviles, dispositivos de tramo, helicópteros y drones, en colaboración con la red europea RoadPol. El objetivo era reducir la siniestralidad asociada al exceso de velocidad, presente en aproximadamente uno de cada cuatro accidentes mortales en 2024.

La campaña se desarrolló en vías urbanas e interurbanas, con especial atención a tramos con alta siniestralidad y puntos donde se han detectado reincidencias. La DGT recuerda que el respeto a los límites de velocidad es clave.

Operación más trágica

Durante, al menos, once años, Salamanca había logrado superar la Operación Salida del 1º de agosto sin ni una sola víctima mortal en las carreteras de la provincia. Un importante logro de reducción de siniestralidad en una de las épocas con más desplazamientos del periodo estival que se ha truncado este verano. La provincia ha vivido la campaña de tráfico de inicio de agosto más trágica desde 2014.

Tres mujeres de 32, 45 y 71 años y un hombre de 54 fallecieron en las carreteras de Salamanca entre las tres de la tarde del jueves 31 de julio y la medianoche del domingo 3 de agosto. Pese a que esta ha sido una de las operaciones más largas del último año, al desarrollarse durante cuatro días, lo que permitiría una salida más espaciada de los vehículos, han sido cuatro vidas más que en cualquiera de los once años anteriores, según datos de la DGT.

