Imagen del fuego en Santa Marta.
Imagen del fuego en Santa Marta. OBES

Incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes

Los Bomberos de la Diputación han recibido el aviso a las 19.50 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:01

Alarma por un incendio de pasto en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes en la jornada de este viernes, que se suma a los sufridos en la provincia durante el festivo de la Asunción.

Los Bomberos de la Diputación recibieron el aviso a las 19.50 horas y hasta el lugar se desplazó una dotación para intentar sofocar el fuego, junto con agentes de la Guardia Civil. Por el momento se desconocen las causas.

