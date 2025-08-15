Incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes Los Bomberos de la Diputación han recibido el aviso a las 19.50 horas

La Gaceta Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 20:01 | Actualizado 20:15h.

Alarma por un incendio de pasto en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes en la jornada de este viernes, que se suma a los sufridos en la provincia durante el festivo de la Asunción.

OBES

Los Bomberos de la Diputación recibieron el aviso a las 19.50 horas y hasta el lugar se desplazó una dotación para intentar sofocar el fuego, junto con agentes de la Guardia Civil. Por el momento se desconocen las causas.