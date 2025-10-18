Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 18 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:08

Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes

Un nieto de la señora logró encontrarla entre unos setos, poniendo fin al dispositivo de búsqueda

Unionistas no entiende de favoritos y asalta el estadio Heliodoro Rodríguez López con un señor partido (0-2)

Los de Mario Simón devolvieron el empuje de los 322 aficionados salmantinos desplazados completando el mejor encuentro del curso ante el Tenerife, que llegaba invicto. Pere Marco y Encuentra firmaron los tantos blanquinegros

Accidente con varios atrapados en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210

El siniestro se ha producido sobre las 17:38 horas en el kilómetro 14, cuando un vehículo ha dado varias vueltas de campana, quedando sus ocupantes inmovilizados en el interior

Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»

Algunas de sus seguidoras diseñaron pancartas para el cantante colombiano

Nueva subida de precio en las carnicerías del Mercado: «La gente lo compra porque es un producto básico, pero...»

En las pescaderías, ha llamado especialmente la atención la llegada del pulpo de roca. Las fruterías siguen llenándose de productos de temporada como las berzas y las castañas vuelven a copar todo el protagonismo por la llegada del otoño

La joyería generacional que 'bañó en oro' a los Reyes de España: «Nuestro abuelo era un hombre de negocios y vio una oportunidad»

Con más de medio siglo de historia, esta joyería familiar ubicada en el Paseo de la Estación ha sabido unir tradición, innovación y un trato cercano que ha conquistado a clientes y realeza por igual. A principios de octubre, sus actuales responsables, Nacho y Teresa, recibieron el Premio a Relevo Generacional en la III Gala del Comercio de Salamanca

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Salamanca capital

También ha dejado parte de un segundo en la localidad zamorana de Benavente

Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital

Con una inversión de 216.000 euros, cuenta con suelo drenante, áreas verdes y control de tráfico

