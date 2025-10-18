Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»

Clara Delgado Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Una lady como tú', 'La bachata' o 'El merengue' fueron algunas de las canciones que no querían perderse en directo los seguidores de Manuel Turizo al que, desde hace meses, llevan esperando para poder ver en concierto.

Hasta las 21:00 horas no está previsto que comience el 'show', pero los alrededores del Multiusos Sánchez Paraíso se empezaron a llenar antes de que comenzara la tarde de fans que esperaban poder disfrutar del espectáculo del cantante desde primera fila. «Llevamos aquí esperando desde bastante pronto en la puerta por si llega Manuel Turizo y así podemos hacernos alguna foto con él», afirmó alguna de las seguidoras que llevaban desde el mediodía esperando. «Nosotras llevamos aquí desde las 2 de la tarde, hemos comido aquí y tenemos muchas ganas de verlo. Venimos con muchas ganas de disfrutar, de mostrarle que somos su público incondicional y de que estamos aquí al pie del cañón para apoyarlo. Yo cogí las entradas en cuanto salieron», reconoció una de las asistentes, que reconoció que esta es la segunda vez que lo ve en directo: «La primera fue cuando fui de público al programa 'La Voz».

CLARA DELGADO y OBES

Desde las 6 de la mañana llevaba María en las puertas del recinto para encontrarse con Manuel Turizo, al que tenía muchas ganas de ver por primera vez en concierto. «Llevo desde las seis de la mañana esperando aquí. He venido con mi pareja y al final, como también va llegando gente, hablas con ellos y se hace más entretenido el tiempo que tienes que estar esperando», aseguró esta joven salmantina, que se había llevado una silla plegable para poder estar lo más cómoda posible mientras pasaba el tiempo antes del concierto. «Yo diría que soy una gran fan suya», reconoció, acompañada de otras tantas seguidoras que no dudaron en asegurar que se sabían todas sus canciones.

No pasaron desapercibidas las jóvenes salmantinas, Vega y Nerea, que no dudaron en hacer una pancarta para mostrarla durante el concierto pidiéndole la canción 'Ser un cantante'.

Temas

Salamanca

Música