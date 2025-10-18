Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital Con una inversión de 216.000 euros, cuenta con suelo drenante, áreas verdes y control de tráfico

La Gaceta Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 11:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en funcionamiento un nuevo aparcamiento gratuito en superficie en el barrio El Zurguén, con 214 plazas, seis de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de expansión de estacionamiento en barrios con mayor demanda, que en la última década ha permitido crear cerca de 6.600 plazas distribuidas en 65 aparcamientos y mediante reordenaciones del tráfico urbano.

El nuevo aparcamiento se ubica entre la avenida de la Virgen del Cueto y las calles Saavedra y Fajardo, Cilloruelo y Villar del Profeta, con un recorrido interior asfaltado y plazas con suelo drenante para reducir el efecto «isla de calor» y favorecer la filtración de agua hacia los acuíferos. La inversión total ha sido de 216.682,49 euros.

El proyecto incluye también la plantación de 34 árboles (arce y almez) y alrededor de 350 plantas arbustivas, con el objetivo de generar sombra, frescor y barreras naturales contra el ruido del tráfico de salida hacia la N-630. Además, se han instalado 30 puntos de alumbrado público eficiente, 10 aparcabicicletas y cámaras de control de tráfico que informarán en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en los paneles de la ciudad.

El Ayuntamiento subraya que estas medidas responden a peticiones vecinales e industriales y buscan mejorar la seguridad vial en la zona. El aparcamiento también beneficia a los usuarios del estadio municipal Reina Sofía y a quienes realizan desplazamientos hacia otros municipios por la autovía A-66, contribuyendo a reducir la circulación de vehículos hacia el centro de la ciudad.

Con esta nueva instalación, que se suma al aparcamiento recientemente abierto en la Chinchibarra y a las futuras plazas en la urbanización de la plaza de Santa Cecilia, Salamanca refuerza su red de estacionamiento gratuito en superficie, consolidando un total de 6.211 plazas distribuidas en toda la ciudad.