Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del terreno en el que se ha construido el parking. ARCHIVO

Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital

Con una inversión de 216.000 euros, cuenta con suelo drenante, áreas verdes y control de tráfico

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en funcionamiento un nuevo aparcamiento gratuito en superficie en el barrio El Zurguén, con 214 plazas, seis de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de expansión de estacionamiento en barrios con mayor demanda, que en la última década ha permitido crear cerca de 6.600 plazas distribuidas en 65 aparcamientos y mediante reordenaciones del tráfico urbano.

El nuevo aparcamiento se ubica entre la avenida de la Virgen del Cueto y las calles Saavedra y Fajardo, Cilloruelo y Villar del Profeta, con un recorrido interior asfaltado y plazas con suelo drenante para reducir el efecto «isla de calor» y favorecer la filtración de agua hacia los acuíferos. La inversión total ha sido de 216.682,49 euros.

El proyecto incluye también la plantación de 34 árboles (arce y almez) y alrededor de 350 plantas arbustivas, con el objetivo de generar sombra, frescor y barreras naturales contra el ruido del tráfico de salida hacia la N-630. Además, se han instalado 30 puntos de alumbrado público eficiente, 10 aparcabicicletas y cámaras de control de tráfico que informarán en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en los paneles de la ciudad.

El Ayuntamiento subraya que estas medidas responden a peticiones vecinales e industriales y buscan mejorar la seguridad vial en la zona. El aparcamiento también beneficia a los usuarios del estadio municipal Reina Sofía y a quienes realizan desplazamientos hacia otros municipios por la autovía A-66, contribuyendo a reducir la circulación de vehículos hacia el centro de la ciudad.

Con esta nueva instalación, que se suma al aparcamiento recientemente abierto en la Chinchibarra y a las futuras plazas en la urbanización de la plaza de Santa Cecilia, Salamanca refuerza su red de estacionamiento gratuito en superficie, consolidando un total de 6.211 plazas distribuidas en toda la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos invisibles
  2. 2 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  3. 3 El TSJ ratifica la sentencia por maltrato a un padre salmantino que mostró el pene a sus hijos: tampoco aprecia delito sexual
  4. 4 Mario Picazo anuncia lo que nos espera la próxima semana: «Hay que estar preparados para el río atmosférico»
  5. 5 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  6. 6 Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
  7. 7 Peligro para los gatos negros: paralizadas las adopciones por temor a los sacrificios en rituales
  8. 8 Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela
  9. 9 Fuerte inversión en La Covatilla para preparar la temporada de esquí
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 17 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital

Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital