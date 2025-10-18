Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes Un nieto de la señora logró encontrarla entre unos setos, poniendo fin al dispositivo de búsqueda

Agentes de la Guardia Civil han finalizado con éxito el dispositivo de búsqueda de una mujer de 87 años, vecina de Santa Marta de Tormes, que había desaparecido de su domicilio desde las 9:45 horas de la mañana de este sábado. La anciana fue localizada tumbada y consciente detrás de unos setos próximos a un hotel ubicado en dicha localidad santamartina, siendo asistida inmediatamente por personal sanitario.

El operativo, liderado por la Guardia Civil, contó con la participación de patrullas a pie, drones del equipo PEGASO, familiares y allegados de la desaparecida y miembros de Protección Civil de Salamanca, quienes finalmente la han rescatado. La intensa búsqueda finalizó gracias a que un nieto de la mujer fue quien logró encontrarla, poniendo fin a la preocupación de su entorno.

Imágenes del dispositivo de búsqueda en Santa Marta de Tormes. GUARDIA CIVIL

Este tipo de dispositivos demuestra la coordinación y el esfuerzo conjunto de fuerzas de seguridad, tecnología y apoyo familiar para garantizar la seguridad de las personas mayores en la provincia, un grupo vulnerable que requiere especial atención y protección. La rápida localización y la asistencia proporcionada destacaron la eficacia del trabajo conjunto entre Guardia Civil y Protección Civil, subrayando también la importancia de actuar con rapidez en estos casos.