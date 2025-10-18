Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un hombre, adquiriendo un boleto de lotería en una administración salmantina. ARCHIVO

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Salamanca capital

También ha dejado parte de un segundo en la localidad zamorana de Benavente

E. P.

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:04

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 18 de octubre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 70504 y ha repartido 600.000 euros en Salamanca capital, y de un segundo premio, que ha repartido 120.000 euros al 02133 en la localidad zamorana de Benavente.

En concreto, el número del primer premio ha sido consignado en el Despacho Receptor 64.615 de Salamanca, situado en la calle San Pablo, 6, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, el billete con las cifras ganadoras del segundo premio ha sido consignado en la Administración de Loterías número 2 de Benavente, ubicada en la Avenida Ferial, 52. Los reintegros del sorteo han correspondido a los números 4, 7 y 5.

