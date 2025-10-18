Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un helicóptero del Sacyl. ARCHIVO

Accidente con varios atrapados en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210

El siniestro se ha producido sobre las 17:38 horas en el kilómetro 14, cuando un vehículo ha dado varias vueltas de campana, quedando sus ocupantes inmovilizados en el interior

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:13

Comenta

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar esta tarde en la carretera SA-210, a la altura del kilómetro 14, en el término municipal de la localidad salmantina de Berrocal de Huebra. El siniestro se ha producido alrededor de las 17:38 horas, cuando un vehículo ha dado varias vueltas de campana, quedando sus ocupantes atrapados en el interior.

Tras recibir el aviso a través del centro de Emergencias 112 de Castilla y León, se ha activado un amplio dispositivo de respuesta. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, incluyendo un helicóptero medicalizado, además de dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de la Diputación de Salamanca, encargados de las labores de excarcelación.

Según las primeras informaciones, varias personas han resultado afectadas, aunque por el momento no ha trascendido el número exacto de heridos ni su estado.

Las autoridades trabajan en el lugar para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad en la vía, que presenta restricciones puntuales al tráfico.

Se investigan las circunstancias que pudieron provocar el accidente.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

