Nueva subida de precio en las carnicerías del Mercado: «La gente lo compra porque es un producto básico, pero...» En las pescaderías, ha llamado especialmente la atención la llegada del pulpo de roca. Las fruterías siguen llenándose de productos de temporada como las berzas y las castañas vuelven a copar todo el protagonismo por la llegada del otoño

Agustín, carnicero del Mercado, con un poco de carne de ternera y una docena de huevos.

Elena Martín Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 17:57

Con la llegada del otoño, el Mercado Central cambia de color, de ritmo y de sabores. Las rutinas alimenticias se adaptan a la nueva estación: los guisos vuelven a las cocinas, las sopas sustituyen a las ensaladas y los puestos se llenan de productos propios de esta época como las primeras castañas o las chirimoyas, los caquis y las berzas.

La ternera, protagonista de la semana

En las carnicerías, la carne de ternera ha sido la principal protagonista de esta semana. Los vendedores aseguran para LA GACETA que su precio ha subido unos 50 céntimos el kilo, siendo esta una cifra que puede parecer pequeña, pero que se nota en el ticket final, especialmente en los cortes más populares. «La carne de ternera ha subido 50 céntimos el kilo, viéndose afectadas sobre todo la carne de guisar y la de picar. La gente la sigue comprando porque es un producto básico, pero se nota», explica un carnicero.

Y es que la carne para guisar se sitúa actualmente en torno a los 16 euros el kilo, mientras que los filetes de ternera alcanzan ya los 18 euros el kilo. Este incremento afecta principalmente a las piezas de segunda categoría, como la carne para picar o para estofado, que son las más demandadas por las familias. En cambio, los precios del cerdo y del pollo permanecen sin variaciones respecto a semanas anteriores. Los carniceros apuntan que esta subida podría deberse a un aumento de los costes en origen y al transporte, así como a un mayor consumo tras la bajada de las temperaturas, que ha impulsado la venta de carnes para guisos y estofados.

Los huevos, otro básico que se encarece

El otro gran movimiento de la semana llega de la mano de los huevos, que han subido 30 céntimos la docena. Los comerciantes del Mercado señalan que el incremento podría deberse a problemas de abastecimiento o al mayor envío de producto a otros mercados.

Actualmente, la docena de huevos grandes se vende a 3,80 euros, mientras que las variedades más pequeñas mantienen precios algo más bajos. «Ya subieron un poco en verano, pero ahora lo han hecho con más fuerza. Es algo que se está notando en todas partes», comenta otro vendedor.

Varias estrellas en las pescaderías

En las pescaderías, esta semana arrancaba con novedades y precios variados. La principal incorporación ha sido la del pulpo de roca, muy valorado por su calidad y textura. Ahora mismo, se vende a 18,99 euros el kilo y, según los pescaderos, «es el mejor». La sepia también destaca por su buena calidad, a 15 euros el kilo.

Ampliar Un pescadero del Mercado sostiene un pulpo de roca.

Entre los productos que han bajado de precio, sobresale la lubina grande, de entre kilo y medio y dos kilos de peso, que ha reducido su precio y ahora mismo se encuentra a 15,90 euros el kilo.

El boquerón, por su parte, mantiene un precio muy competitivo, en torno a los 5 euros el kilo, lo cual lo convierte en una opción asequible para el consumo diario.

Estabilidad en las fruterías, con algunas novedades

Respecto a la situación que se vive en las fruterías, hay que destacar que el ambiente es de tranquilidad. Por el momento, los precios se mantienen sin grandes subidas, aunque siguen entrando novedades propias del otoño. Las chirimoyas se venden por 4,80 euros el kilo, mientras que los caquis rondan los 4,90 euros el kilo. Las castañas, por ejemplo, que ya empezaron a ganar protagonismo la semana pasada, oscilan entre los 5,98 y los 7,98 euros el kilo.

Ampliar Una frutera del Mercado, cogiendo un tomate rosa y un tomate azul en su estand.

Por último, otros productos como la uva han mostrado una ligera bajada de precio respecto a la semana pasada. El tomate rosa, conocido por su sabor y tamaño, ha entrado nuevo figurando entre los 3,98 y los 4,98 euros el kilo junto a las berzas, con un precio de 2,48 euros el kilo.

