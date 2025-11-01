Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 1 de noviembre
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:59
«Es la primera vez que hacen esto»
Como todos los años, y en una jornada marcada por la lluvia, los salmantinos acudieron en el Día de Todos los Santos al cementerio, donde fueron recibidos por un peculiar adorno para honrar a los difuntos
Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0)
Los de Mario Simón firmaron tablas contra el Bilbao Athletic, en un día donde los blanquinegros contaron con más oportunidades y ofrecieron su mejor cara en el segundo tiempo, sin embargo, no encontraron el premio del gol
La Junta llevará el centro de inmigrantes a los tribunales si el Ministerio no recula
La vicepresidenta Isabel Blanco insiste en que «no puede crear un centro para más de 120 personas»
Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia
El equipo de Gobierno de PSOE y Tú Aportas seguirá adelante con el pliego para la reparación. Los populares acusan a ambos partidos de «estar buscando culpables para no abrirlo»
Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
El arrollamiento se ha producido frente al número 25, en pleno centro de la ciudad
Salamanca, protagonista en el último programa de 'Saber y ganar' con uno de sus monumentos más históricos
El popular concurso de La 2 incluyó una pregunta en la que la capital charra copó todo el protagonismo dentro del juego 'La pregunta caliente'
Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
La trayectoria profesional de Manuel Villa comenzó hace 38 años en Gran Capitán «por casualidad». Ahora, busca a alguien que esté a la altura de todo el legado que dejará una vez que se jubile
No es una plaga: es el vuelo nupcial de las hormigas
Durante unos días, aceras, muros y parques de la ciudad de Salamanca se llenan de diminutas alas: un fenómeno tan llamativo como inofensivo que se repite cada otoño
El Mercado resucita una receta olvidada: «Ya solo los cocinan las abuelas...»
Esta semana, después de mucho tiempo, no hay subidas en el precio del huevo, que, además, es la base de los dulces típicos relacionados con la festividad del 1 de noviembre