Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0) Los de Mario Simón firmaron tablas contra el Bilbao Athletic, en un día donde los blanquinegros contaron con más oportunidades y ofrecieron su mejor cara en el segundo tiempo, sin embargo, no encontraron el premio del gol

Jaime García Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Unionistas visitó la siempre complicada plaza de Lezama, además, en un día donde el Bilbao Athletic llegó con la imperiosa necesidad de sumar, ya que tan solo había logrado un punto de los últimos quince repartidos. Por su parte, el equipo dirigido por Mario Simón, bajo una racha de tres últimos partidos sin encajar y puntuando, quería regalarse una nueva alegría a domicilio con un triunfo que incluso se podría traducir en salir de los puestos de descenso por primera en la presente campaña. La realidad es que se midieron dos conjuntos ubicados en la zona roja, por lo que la necesidad de abandonar dichos puestos era importante en ambos lados. Con el balón en juego, sucedió lo esperado. Los 'cachorros' del Bilbao Athletic salieron con el cuchillo entre los dientes e hicieron sudar a los blanquinegros para mantener su portería a cero.

Elijah por la izquierda y Buján por la derecha sometieron en los primeros minutos a una zaga salmantina que intentó salir vivo del asedio inicial de los locales con el buen hacer de Unai Marino y la seriedad en los laterales. Bien es cierto que las llegadas del Bilbao Athletic no hicieron emplearse al máximo a Unai Marino, que fue bloqueando los disparos sin demasiados sobresaltos. No fue hasta el minuto 19 cuando Unionistas empezó a sacudirse las dudas del comienzo. Álvaro Gómez, con tiempo para poner un gran centro, no falló a su cita y colgó un brillante balón al punto de penalti, donde esperó Pere Marco. Pero, cuando el ariete ya pensaba en fusilar, apareció la pierna el despeje a córner de la zaga local. Unos segundos después, Jota lo intentó con una gran acción individual que acabó con un disparo a las manos de Mikel Santos. Los salmantinos tenían otra cara sobre el terreno de juego de Lezama, mientras que el arreón del cuadro local iba despareciendo. Y, antes de entrar en los últimos compases del primer tiempo, fue Jota, de nuevo, quién intentó romper las tablas sacando su clase a relucir. Aunque, el mediocentro tampoco encontró el premio del gol. Así se cerró un primer acto con lecturas muy diferentes en ambos banquillos y al que tan solo le faltó por ver cómo Pere Marco se trastabilló cuando se plantaba delante del guardameta local.

Los protagonistas pusieron rumbo al túnel vestuarios con una sensación agridulce. El equipo de Mario Simón se fue encontrando sobre el verde con el paso de los minutos, pero no puso en aprietos a Mikel Santos. Y los locales vivieron una película al revés, porque su buen arranque se fue apagando para terminar pidiendo que sucedieran más cosas antes del descanso.

El paso por la caseta trajo consigo variaciones, una obligada por lesión en el conjunto rojiblanco y Abde entró por un De Bustos que ayudó más a Encuentra que mirar la faceta ofensiva. Y a punto estuvo de surtir efecto el cambio de Mario Simón. Un eléctrico Abde se deshizo de sus marcadores para colgar un buen balón a Gorjón, pero el cabezazo del central diestro se marchó lamiendo la cepa del palo. Ninguno de los dos equipos estrenó el marcador y el duelo fue consumiendo sus minutos. Ya en el tiempo de prolongación, ambos guardametas pusieron el candado en sus porterías con una estirada para zanjar el encuentro con un punto para cada equipo. Con el pitido final, cuarto partido consecutivo que Unionistas no encaja y cuarto partido seguido que puntúa para dar un nuevo paso para salir de los puestos de descenso.