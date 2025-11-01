Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia El equipo de Gobierno de PSOE y Tú Aportas seguirá adelante con el pliego para la reparación. Los populares acusan a ambos partidos de «estar buscando culpables para no abrirlo»

Avanza la guerra política entre los dos grupos en el Gobierno municipal de Béjar, PSOE y Tú Aportas, con la oposición, debido a la reparación del telesilla, el pliego de condiciones publicado y los recursos presentados en su día por PP y Vox.

Según ha podido saber LA GACETA, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales vinculado al Consejo Consultivo de Castilla y León ha informado a las partes implicadas que, una vez vistos los recursos presentados, informa que carece de competencias con respecto a la licitación. De hecho, explica textualmente: «declarar la inadmisión del recurso por falta de competencia de este Tribunal para su resolución, al tratarse de un contrato que por su cuantía -2.900 frente a 100.000 euros que marca la normativa- está fuera del ámbito del recurso especial en materia de contratación. Ello hace innecesario el análisis de los restantes requisitos de admisibilidad del recurso e impide el examen de la cuestión de fondo».

Esa decisión da vía libre al equipo de Gobierno para avanzar en la tramitación del expediente que permita la reparación del telesilla para su puesta a punto de cara a la temporada. De momento, no ha trascendido la postura de PSOE y Tú Aportas con respecto a este tema.

Sin embargo, el PP de Béjar tiene una visión completamente distinta de la situación. Para ese grupo, se trata de una maniobra del equipo de Gobierno para intentar sacar adelante el pliego redactado. Así explica: «No solicitamos que se mandara al Consejo Consultivo, además ese organismo no tiene competencias, el Ayuntamiento mandó a un órgano no competente dicha documentación perdiendo tiempo y los pliegos siguen sin ser modificados e incumpliendo la normativa europea de transporte por cable». Además, también afirma, con respecto a la resolución, insta al equipo de Gobierno a que se consulte su idoneidad a la Dirección General de Transporte por Cable de la Junta de Castilla y León como organismo responsable de certificar su apertura.

Por otro lado, el PP también recuerda que el anterior equipo de gobierno (PP y Vox) licitó en julio de 2024 la revisión del telesilla por no estar realizada en la anterior legislatura y que la empresa encargada de la revisión emitió un informe con las necesidades del remonte para su inicio. Sin embargo, la moción de censura fue registrada a finales de julio y el PP recuerda que la reparación del telesilla fue «el arma arrojadiza de los 26 meses de nuestro gobierno, e intentando poner a la población en nuestra contra para demostrar nuestra incompetencia». «Todo lo que lanzaron en nuestra contra les va a caer encima de sus cabezas por eso ya están buscando culpables a su incompetencia», ha augurado. Finalmente, pide al actual equipo de Gobierno que «abandone su altanería, orgullo y soberbia» y trasladen al pleno la privatización de la gestión de La Covatilla. «Su incompetencia volverá a costar a los bejaranos un millón de euros por temporada», ha afirmado para concluir que: «No son palos en las ruedas. Es velar en primer lugar por la seguridad de las personas, y por el futuro de La Covatilla».