Rosalía, durante la emisión del último programa de 'Saber y ganar'. @SABERYGANAR_TVE

Salamanca, protagonista en el último programa de 'Saber y ganar' con uno de sus monumentos más históricos

El popular concurso de La 2 incluyó una pregunta en la que la capital charra copó todo el protagonismo dentro del juego 'La pregunta caliente'

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Salamanca volvió a ser protagonista este viernes en televisión gracias a uno de sus edificios más emblemáticos. Y es que la popular Casa de las Conchas fue el centro de una de las preguntas del veterano concurso presentado por Jordi Hurtado, 'Saber y ganar', que se emite cada tarde en La 2 de TVE.

Durante la sección de 'La pregunta caliente', la temática giró en torno a, tal y como expresó el presentador, la «decoración marinera» y este espacio salmantino apareció en la pequeña pantalla con su característica fachada. La cuestión planteada a la concursante, en este caso, a una mujer de nombre Rosalía, fue qué tipo de molusco adorna este histórico edificio.

La respuesta correcta, como bien apuntó, fue la vieira, sumando así 200 puntos en el marcador. Y es que la Casa de las Conchas destaca por su fachada plateresca decorada con más de 300 conchas de vieira. Su construcción, tal y como publicó el community manager del programa ayer a través de X, comenzó en 1493 por encargo de Rodrigo Arias Maldonado de Talavera, caballero de la Orden de Santiago.

