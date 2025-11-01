Salamanca, protagonista en el último programa de 'Saber y ganar' con uno de sus monumentos más históricos El popular concurso de La 2 incluyó una pregunta en la que la capital charra copó todo el protagonismo dentro del juego 'La pregunta caliente'

La Gaceta Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:23

Salamanca volvió a ser protagonista este viernes en televisión gracias a uno de sus edificios más emblemáticos. Y es que la popular Casa de las Conchas fue el centro de una de las preguntas del veterano concurso presentado por Jordi Hurtado, 'Saber y ganar', que se emite cada tarde en La 2 de TVE.

Durante la sección de 'La pregunta caliente', la temática giró en torno a, tal y como expresó el presentador, la «decoración marinera» y este espacio salmantino apareció en la pequeña pantalla con su característica fachada. La cuestión planteada a la concursante, en este caso, a una mujer de nombre Rosalía, fue qué tipo de molusco adorna este histórico edificio.

La Casa de las Conchas, en Salamanca, destaca por su fachada de estilo plateresco, decorada, como su nombre dice, con más de 300 conchas de vieira. Se empezó a construir por 1493, por encargo de Rodrigo Arias Maldonado de Talavera, caballero de la orden de Santiago. #SaberyGanar pic.twitter.com/xZXqeXacVK — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) October 31, 2025

La respuesta correcta, como bien apuntó, fue la vieira, sumando así 200 puntos en el marcador. Y es que la Casa de las Conchas destaca por su fachada plateresca decorada con más de 300 conchas de vieira. Su construcción, tal y como publicó el community manager del programa ayer a través de X, comenzó en 1493 por encargo de Rodrigo Arias Maldonado de Talavera, caballero de la Orden de Santiago.