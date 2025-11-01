«Es la primera vez que hacen esto» Como todos los años, y en una jornada marcada por la lluvia, los salmantinos acudieron en el Día de Todos los Santos al cementerio, donde fueron recibidos por un peculiar adorno para honrar a los difuntos

María Andrea Sandia Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:54 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

«Es una buena idea para enviarle un mensaje a quienes ya no están. Nosotras tenemos 50 años viniendo al cementerio y es la primera vez que hacen esto. Es muy bonito porque las personas escriben algo para sus seres queridos y con todos los mensajes se decora el árbol de una manera especial», opinó María Ángeles Tejerina sobre el 'Árbol del recuerdo' que se ha instalado este sábado con motivo del Día de Todos los Santos a la entrada del cementerio.

De esta manera, un árbol lleno de mensajes para quienes ya no están daba la bienvenida al camposantos a quienes acudían en esta fecha especial a visitar a sus seres queridos. Una cita que, a pesar de la lluvia y el frío que protagonizaron la jornada, ha reunido a cientos de salmantinos para honrar a los difuntos.

«Yo no falto nunca. De joven venía a visitar a mis abuelos, luego a marido y desde hace cinco años a mi hijo que murió con 48 años. Desde entonces vengo cada ocho días para que nunca le falten flores. Yo ya tengo 87 años, pero mientras tenga fuerzas voy a seguir viniendo a visitar a mi hijo, solo dejaré de venir cuando me traigan a mí», relató Margarita García que, destaca, el Día de Todos los Santos es una hermosa tradición que no debería perderse.

«Cada vez viene menos gente. Cuando era pequeña me acuerdo que esto parecía una romería con los pasillos llenos de gente y todo adornado con flores. Ahora hay muchas tumbas que están como olvidadas porque las personas que las cuidaban también se han ido. Es una pena», añade la mujer que aprovecha este día para visitar las tumbas de todos sus familiares. «Todas las semanas vengo a traerle flores a mi hijo, pero este día hago un recorrido especial y visito todas tumbas de la familia», cuenta.

Al igual que Margarita, son muchos los que recuerdan un pasado en el que el Día de Todos los Santos era una cita imperdible para cualquier salmantino. «Antes venía mucha más gente. Las personas jóvenes se están olvidando de mantener las tradiciones y honrar a los muertos. Ahora todo el mundo celebra Halloween, se disfraza y sale a pedir dulces, pero se olvidan de visitar a los difuntos en su día. Eso no debe ser. En comparación con lo que era hace 30 años esto está vacío. Es verdad que el clima no acompaña, pero para nosotros era importante venir igual. Nuestros seres queridos están aquí y es un día especial para honrarlos, se puede hacer el sacrificio de venir aunque llueva. Otros años hemos venido con mucho peor clima», señala Amalia Bermúdez.

En calidad de novedad, los salmantinos que acudieron este sábado al cementerio a visitar a sus seres queridos pudieron conocer la historia de los personajes ilustres enterrados en él gracias a la nueva señalética instalada en el camposanto el pasado mes de septiembre. La iniciativa tiene la finalidad de impulsar un recorrido por el cementerio para dar a conocer su patrimonio artístico e histórico. En concreto, se trata de carteles que ofrecen información sobre personajes ilustres enterrados en el camposanto salmantino, además de los panteones con mayor relevancia artística. Asimismo, la señalética dispone de un QR para que los asistentes puedan realizar una visita guiada.