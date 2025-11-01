Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dotaciones de la Policía Local de Salamanca en el Hospital. LAYA

Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía

El arrollamiento se ha producido frente al número 25, en pleno centro de la ciudad

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo este sábado en la Gran Vía.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre las 17:00 horas frente al número 25. Los alertantes indicaban que la mujer se queja de dolor en el pecho y en una pierna.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Posteriormente, la lesionada ha tenido que ser evacuada al Hospital de Salamanca para una valoración más exhaustiva.

