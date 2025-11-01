Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
El arrollamiento se ha producido frente al número 25, en pleno centro de la ciudad
Salamanca
Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:50
Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo este sábado en la Gran Vía.
Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre las 17:00 horas frente al número 25. Los alertantes indicaban que la mujer se queja de dolor en el pecho y en una pierna.
De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Posteriormente, la lesionada ha tenido que ser evacuada al Hospital de Salamanca para una valoración más exhaustiva.