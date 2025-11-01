Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero» La trayectoria profesional de Manuel Villa comenzó hace 38 años en Gran Capitán «por casualidad». Ahora, busca a alguien que esté a la altura de todo el legado que dejará una vez que se jubile

Elena Martín Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Entre el aroma a cuero recién limado y el brillo húmedo de la cera, Manuel Villa inclina la cabeza sobre un par de zapatos gastados. Sus manos recorren las costuras con la precisión que solo dan décadas de oficio, mientras el golpeteo de martillos y el zumbido de una lijadora marcan un ritmo constante. Cada suela pegada y cada tacón reparado es un gesto de cuidado y memoria. Cada movimiento de sus manos, firme y preciso, es fruto de casi 40 años de oficio y constancia.

En el número 37 del Paseo del Doctor Torres Villarroel, este pequeño taller es más que un negocio: es un refugio del tiempo y, ahora, entre la luz cálida y el murmullo de todos los instrumentos que usa en su día a día Manuel, luce un cartel en la vitrina anuncia un cambio inevitable: 'Se traspasa'. «Me falta un año para jubilarme. He cumplido con la patria, pero quiero dejar esto en manos de alguien que respete el oficio como yo lo he hecho», asegura emocionado.

Todo comenzó «por casualidad»

Manuel no nació zapatero. Su camino hacia el taller que, a día de hoy, 'sobrevive' entre el bullicio salmantino fue fruto de la casualidad y la necesidad. «Fue un cuñado mío, el hermano de mi mujer, quien me dio la idea. Me dijo: 'Mira a ver si te interesa aprender a arreglar zapatos, que es un negocio que va bien y se gana dinero'. Y así empezó todo. Busqué a alguien que me enseñara y, en seis meses, ya sabía lo suficiente para lanzarme a la aventura».

Su maestro, Roberto, un artesano experimentado, fue determinante en sus primeros pasos. Manuel recuerda sus palabras como un mantra: «Me enseñó la importancia de la formalidad. Si le dices a un cliente que venga mañana, mañana tiene que estar su zapato listo. Esa lección me ha acompañado toda la vida».

De Gran Capitán a Torres Villarroel

El taller original de Manuel se encontraba en la calle Gran Capitán, donde trabajó 32 años. Aquel lugar era un sitio modesto, pero lleno de vida y movimiento. Duró hasta que el edificio fue vendido y, entonces, se vio obligado a trasladar su negocio. «Allí estuve bien, pero, cuando me trasladé aquí, me di cuenta de que estaba mucho mejor. Este local es más amplio, tiene mejores vistas, aire acondicionado… Aquí se está en la gloria», afirma con una sonrisa para LA GACETA.

Este cambio de ubicación no alteró la esencia de su oficio. Desde su taller, sigue atendiendo a vecinos, estudiantes, profesionales y familias que le conocen de toda la vida. Cada cliente que entra es parte de la historia del taller y Manuel les recibe con la misma atención que hace cuatro décadas. «Al principio, la gente venía por curiosidad. 'Han abierto aquí una zapatería', decía la gente. Pero pronto se convirtió en un flujo constante de clientes, de los cuales, ahora, muchos de ellos hoy son amigos. Incluso algunos famosos han pasado por aquí, pero la mayoría son los vecinos, los de siempre, los que hacen que esto tenga alma», rememora.

Una vida entre zapatos y conversaciones

Más allá de la reparación, el taller de Villa funciona como un punto de encuentro en el barrio. Entre tacones y botas, las conversaciones se entrelazan con el sonido de la máquina con la que lija cada suela. «A veces tengo tertulianos que se sientan aquí y no se van. Tengo que decirles: 'Señores... Esto es un negocio. Tienen que marcharse'. Pero eso me gusta porque refleja el cariño de la gente», reconoce.

Y es que este taller no solo es un negocio. Es un espacio social, un lugar donde la gente se encuentra y comparte historias, mientras Manuel, paciente, escucha y arregla los zapatos que 'caminan' por la ciudad. «Muchos clientes vienen desde que abrí. Traían a sus hijos y, ahora, ellos traen a sus hijos. Eso no tiene precio. Aquí cada zapato tiene su historia», comenta.

La esencia de ser zapatero

A pesar del paso del tiempo, las técnicas y máquinas han cambiado poco. Lo que ha perdurado, según asegura Manuel, es la forma de trabajar y el respeto por el oficio. Al menos, entre las cuatro paredes de su negocio. «Puedes tener la mejor máquina del mundo, pero, si no haces las cosas como Dios manda, no sirve de nada. Cada reparación debe estar rematada, cada cliente tiene que salir de aquí satisfecho... Eso hace que la clientela vuelva y que recomiende el taller. Esa es la clave para mantenerse tantos años», recalca.

Historias tras el mostrador

En casi 40 años, Manuel ha sido testigo de miles de relatos. Entre clientes y zapatos, ha vivido momentos cómicos, emotivos y algunos también han sido sorprendentes. «Un actor de televisión vino una vez por aquí porque su suegra vive encima. Pero la mayoría de las historias son de vecinos, de gente de la vida real... y esas son las más importantes», afirma.

Y es que cada par de zapatos tiene su propia historia. Tacones de boda, botas gastadas por el trabajo diario, zapatos de baile que han recorrido media ciudad... Y Manuel ha sido el guardián de esas memorias. «Aquí paga todo el mundo y se aprecia el trabajo. Llevar un buen sueldo a casa y sentir el cariño de la gente… Eso es lo más gratificante».

El relevo con el que sigue el legado

El cartel de 'Se traspasa' que luce en el escaparate de la tienda de Manuel refleja la transición inevitable: su jubilación se acerca, y con ella, la necesidad de encontrar alguien que continúe el legado. Hace poco, ha empezado a buscar a un sucesor que respete la tradición y su idea no es otra que «encontrar a alguien detallista, amable y formal».

«Yo estaré con quien entre el tiempo que haga falta para enseñarle todo y presentarle a mis clientes. Lo más difícil hoy en día es tener una cartera de clientes como la que tengo yo», asegura, añadiendo que «el futuro del taller depende de quien recoja la antorcha de la paciencia y la constancia»: «Quiero dejar esto en buenas manos. Quiero a alguien que trabaje como Dios manda y que valore cada detalle y cada cliente. Quiero a alguien como yo, que he trabajado toda mi vida y lo he hecho como Dios manda y eso se nota».