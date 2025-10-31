El mercado resucita una receta olvidada: «Ya solo los cocinan las abuelas...» Esta semana, después de mucho tiempo, no hay subidas en el precio del huevo, que además es la base de los dulces típicos relacionados la festividad del 1 de noviembre

Salta la noticia en el Mercado Central de Salamanca. «Esta semana no han subido los huevos y mantienen los precios», confirmaba el carnicero Agustín Vicente, mientras que añadía un «ya era hora», después de ver cómo durante semanas la cotización de este clásico de toda cesta de la compra que se precie no paraba de crecer. Un bien de primera necesidad como los huevos ha sido noticia en los últimos meses por sus elevados precios y cómo su coste ha crecido exponencialmente haciendo mucho daño al bolsillo del consumidor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado recientemente el encarecimiento de un producto indispensable en la alimentación y rico en proteínas de gran calidad: el huevo. Se trata la segunda subida de precio en lo que va de año, que representa un incremento del 50% ya que ha aumentado un euro respecto a hace seis meses.

El Observatorio de Precios de Supermercados de la organización refleja los datos de la subida del precio medio de la docena de huevos. Los que más han notado este incremento son los de talla M, aumentando un euro su valor (de 2,14€ en febrero a 3,14€ en octubre). Mientras que aquellos de talla L, cuestan 0,92€ (de 2,33€ a 3,25€).

Curiosidad o no. Esta semana de tregua en la subida de precios que ha tenido el huevo se puede interpretar como un sentido homenaje a la celebración de todos Los Santos, cuando imperan dos dulces típicos hechos con huevo como son los buñuelos de viento y los huesos de santo.

Si uno pasea por los puestos del Mercado Central de Salamanca se encuentra con buñuelos a la venta. «Es el día para venderlos», explican, aunque describen que por desgracia es una tradición que se está perdiendo. «Ya solo los cocinan las madres y las abuelas», añaden.

La receta para hacer unos buñuelos de viento es fácil. En un recipiente se mezclan la fécula de maíz, el almidón de yuca y el azúcar. Después se añaden los huevos, la sal y el bicarbonato de sodio y se mezcla. Hay que incorporar el queso y la mantequilla blanda o derretida. Mezclar bien pero no amasar ni apretar tanto. Se le agrega poco a poco leche tibia. Armar los buñuelos de forma redonda y tamaño mediano. Por último, freír, retirar y escurrir sobre hojas de papel de cocina.