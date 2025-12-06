Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 6 de diciembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:04
Mañueco: «El PP es la única fuerza política que defiende la búsqueda de entendimiento y la defensa de la Constitución»
El líder autonómico de los populares «destierra el conflicto permanente» y asegura que no se dan las condiciones necesarias para plantear ningún cambio de la Carta Magna
La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas protagoniza la madrugada en Salamanca
Además, la Policía Local ha tenido que intervenir en un local que no respetaba la hora de cierre y permitía fumar en el interior
Puertas y cristales rotos, orines y basura: la Fiscalía acusa a un inquilino de causar graves daños en un piso
La casera y su hija hallaron la vivienda devastada tras meses sin poder cobrar la renta
Puente apuesta por mejorar la vía Salamanca-Madrid para que el Alvia gane velocidad
El ministro insiste en que, antes que unir por tren Salamanca y Zamora, hay que invertir en la conexión con Madrid
Salamanca corre con sus médicos y Javier Alves y Verónica Sánchez son los más rápidos
La VII Carrera Popular Corre con tu Médico, una de las citas más reconocidas del calendario atlético salmantino, volvió a convertirse en un ejemplo de participación, deporte y compromiso social.
La Junta adjudica la construcción del edificio que albergará la ESO en Carbajosa por casi 4,4 M€
El montante supone una rebaja de más del 5% en el presupuesto total. Las obras se ha previsto que se prolonguen a lo largo de 18 meses
La Guardia Civil investiga otro robo en la provincia: ahora en Pedrosillo de los Aires, en pleno casco urbano
Zorita de la Frontera registró al menos otros dos asaltos hace apenas una semana
Los carniceros del Mercado avisan ante uno de los 'obligatorios' en Navidad: «Este año ya roza los 140 euros»
El rape supera ya los 30 euros el kilo, las almejas los 45, el solomillo puede alcanzar los 40 euros el kilo, el tostón roza los 20 euros el kilo y el cabrito los 23
El espectacular automóvil artesanal admirado en toda España que llega al Museo de la Automoción
Creado y diseñado en Asturias, este vehículo es una obra personal de Xuan De Lorenzo, fruto de seis años y medio de trabajo artesanal
El temporal deja un coche atrapado en Candelario y la Guardia Civil lo rescata
La patrulla de Béjar utilizó el cabrestante del vehículo oficial para liberar el turismo. La nevada de la noche dejó el coche fuera del camino en la zona de La Dehesa
Brindis con vino y aguardiente en la Fiesta de la Matanza Tradicional de Barruecopardo
Alcalde, concejales y matanceros de honor lucen su medalla en torno a los 240 kilos de marrano bajo un cielo encapotado
Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca
Los hechos se remontan a septiembre de 2023 en una discoteca en la plaza de San Boal. La Fiscalía pide seis meses de multa para cada una de ellas por las agresiones de madrugada
Guijuelo, Santa Marta y Unionistas B regresan a la competición este sábado
Vuelve la acción al Grupo 8 de la Tercera Federación con compromisos ligueros para los tres equipos salmantinos tras el pequeño parón
«Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
Durante el fin de semana y el lunes festivo se podrá acudir al centro de vacunación en la calle Valencia, allí algunas personas reconocen que es el primer año que acuden ante la alta incidencia de la variante K
La tradición matancera sigue viva en El Cabaco
La localidad, ubicada en el corazón de la Sierra de Francia, disfruto de su matanza tradicional con un gran ambiente y una más que animada subasta
Un varón de 18 años herido tras el choque de dos coches en Carbajosa de la Sagrada
El accidente ha tenido lugar este sábado en la confluencia de las calles Velázquez y Leonardo da Vinci
Un conductor herido en Calzada de Don Diego tras salirse de la vía con su coche y chocar con el quitamiedos
El accidente ha tenido lugar este sábado por la tarde en la A-62, a su paso por la localidad
Vox culpa a PSOE y TAB de no gestionar los servicios esenciales de Béjar
Representantes de esa formación reivindican el valor de la Constitución en una mesa informativa ubicada en la plaza de España.