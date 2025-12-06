La Junta adjudica la construcción del edificio que albergará la ESO en Carbajosa por casi 4,4 M€ El montante supone una rebaja de más del 5% en el presupuesto total. Las obras se ha previsto que se prolonguen a lo largo de 18 meses

Una persona pasa junto a la zona del patio del colegio Pablo Picasso que albergará el nuevo edificio de aulas para los dos cursos de ESO.

EÑE Carbajosa de la Sagrada Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:45

La construcción del edificio que supondrá la ampliación del colegio Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, para poder albergar en un espacio propio e independiente a los alumnos que cursen 1º y 2º de la ESO en la localidad se ha adjudicado por un total de 4.399.000 euros, algo que supone una rebaja del 5% con respecto al presupuesto que contemplaba la Junta de Castilla y León de 4,6 M€.

Tres han sido las empresas que han concurrido a la licitación de la obra para la que se ha previsto un plazo de ejecución de 18 meses desde la firma del acta de replanteo. Así los montantes económicos se han reservado con un total de 2.382.000 euros de la inversión que se corresponderán a la anualidad de 2026 y el resto, que supondrá 2.017.000 euros para 2027. El nuevo edificio estará ubicado en el patio del colegio Pablo Picasso, en la parte más cercana a la carretera de Santa Marta y la glorieta de España.

La obra del nuevo edificio del colegio Pablo Picasso de la localidad carbajoseña se destinará en exclusiva a dar servicio a los alumnos de 1º y 2º de ESO. La edificación se propone un sistema mixto de producción, que conforme una edificación que compense sus consumos con la generación de recursos, un sistema de aerotérmia combinado con un huerto de producción fotovoltaica para la generación requerida por el edificio. La ampliación contempla la construcción de un edificio de tres plantas (1.733 m2 construidos) que permitirá incrementar el número de puestos escolares en 120 (60 para primero de ESO y 60 para segundo).

Los espacios previstos son: cuatro aulas polivalentes, tres aulas de diversificación o apoyo, taller de tecnología, laboratorio, aula de música, aula de plástica, aula de informática, así como espacios de administración como sala de profesores y despachos para los distintos departamentos; y espacios para servicios comunes: almacén general, cuartos de limpieza, de basura, de telecomunicaciones, aseos, etc.

Tendrá un nuevo acceso exterior, pero mantendrá conexiones con los elementos comunes del centro, de forma que, sin interferencia con los espacios destinados a las otras etapas educativas, permita una conexión cubierta con dichos elementos comunes, protegidos de las inclemencias del tiempo.

Juntos pero con independencia

La ampliación busca un funcionamiento independiente del conjunto planteando un nuevo acceso exterior para este edificio de nueva creación, pero que mantenga conexiones con los elementos comunes del centro.