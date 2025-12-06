Los carniceros del Mercado avisan ante uno de los 'obligatorios' en Navidad: «Este año ya roza los 140 euros» El rape supera ya los 30 euros el kilo, las almejas los 45, el solomillo puede alcanzar los 40 euros el kilo, el tostón roza los 20 euros el kilo y el cabrito los 23

Las Navidades están cada vez más cerca y los comerciantes del Mercado Central lo notan. Tanto en clientela como en el precios de los productos, el movimiento previo a las fiestas tiene ya varias semanas dejándose sentir por los pasillos del lugar.

Un hecho que se ve incrementado con el puente de la Constitución. «Tenemos ya varias semanas con mucho movimiento y con el puente se concentran todas las ventas en menos días. Es un no parar», cuenta un comerciante.

Tal como en años anteriores, estos días el Mercado se llena de personas en busca de productos para congelar de cara a las comidas navideñas con la intención ahorrarse algunos euros, ya que se espera que la mayoría de los alimentos típicos de las fiestas continuarán subiendo en las próximas semanas.

«Lo más probable es que los precios sigan subiendo. Sobre todo en los mariscos, que están entre los favoritos de esta época del año. El rape y el besugo han subido esta semana y lo más seguro es que todavía aumenten algunos euros más antes de las fiestas» , adelanta desde las pescaderías.

Como todos los años para esta fecha, esta semana es de subidas en el Mercado. La mayoría de los productos típicos de las fiestas ven aumentar su precio en un par de euros en relación a la semana anterior llegando incluso a superar los precios que se manejaban en 2024 para después del puente. Lo que hace intuir a los comerciantes que estas Navidades se puede batir récord en los precios de los productos de las fiestas.

El besugo, la lubina y la merluza, entre los favoritos

Esta semana los pescados más buscados en los puestos del Mercado han sido el besugo, la lubina, la merluza y el rape. La gran mayoría para congelar de cara a las fiestas. El primero ubica su valor a partir de 40 euros el kilo en los de pequeñas dimensiones, mientras que, los codiciados besugos de dos kilos alcanzan los 70 euros el kilo.

La lubina de estero ubica su valor en los 17 euros de media, aunque otras variedades se pueden adquirir a un precio inferior. La merluza de pincho se pueda comprar a partir de los 15 euros, el salmón desde los13 eurosy el rape ya supera los30. El langostino tigre está en 40 euros y las gambas en torno a los 17. Todos los precios en relación a un kilo.

«El año pasado el jamón de cebo estaba en 120 euros, ahora ya roza los 140»

En las carnicerías, los precios se mantienen altos, aunque las subidas no han sido tan llamativas como en otros sectores. Los embutidos, uno de los infaltables en las mesas navideñas, han subido en relación al año anterior. La pieza de jamón de cebo puede adquirirse a partir de los 140 euros.

Mientras que la de jamón de bellota, el favorito para las fiestas, supera los 300 euros. Sin embargo, los carniceros destacan que estos productos tenían más de un año con los precios congelados.

«Los embutidos han subido. El año pasado el jamón de cebo estaba entre los 110/120 euros la pieza, ahora ya roza los 140. Pero tenían mucho sin subir. Hay opciones para todos los bolsillos porque hay mucha variedad. En esta época la mayoría de las personas busca bellota para tener lo mejor en su mesa, pero hay opciones más baratas. Además, no todo el mundo opta por comprar la pieza completa. Las familias pequeñas prefieren llevarse un par de sobres, que ubican su valor en torno a los 9 euros, por lo que resulta más accesible» explica uno de los carniceros del Mercado Central.

El solomillo de ternera, otro de los productos típicos de las fiestas, se ubica entre los 36,90 y los 44,90 euros el kilo, dependiendo del establecimiento. Mientras que, los filetes de ternera, se pueden adquirir entre los 15,90 y los 17,90. Por su parte, el redondo está en 16,90 euros el kilo y la chuleta para rellenar en 11,90.

La casquería también sube

Entre los productos de casquería también se ha vivido una subida de los precios, en este caso motivada por el aumento de la demanda. Los productos más vendidos son las mollejas, que ubican su valor en torno a los 20 euros, el rabo de toro que se puede adquirir a partir de 14 euros y las carrilleras, las de cerdo se venden desde los 9 euros y las de ternera a partir de los 10. Todos los precios en relación a un kilo de producto.

Las almejas y el rape, al alza

Este molusco, que es de los favoritos para las fiestas, está viendo subir su valor de manera apresurada debido a que este año «hay poco». Actualmente se puede adquirir a partir de los 45 euros el kilo la variedad mediana y de los 50 euros la grande.

La subida más llamativa en los productos típicos de las fiestas la protagoniza el rape que ha visto aumentar su valor en cinco euros. Este pescado se puede adquirir entre los 30 y los 35 euros el kilo, dependiendo del comercio.

Tostón, cabrito y lechazo, los favoritos

Como es tradición, estos tres productos son las estrellas de la temporada. El tostón ubica su valor en los 19,90 euros el kilo, el cabrito está en 22,90, el cordero lechal en 21,90 y el pascual entre los 16 y los 21, dependiendo de la pieza.

El pollo igual y con perspectiva de bajada

Entre los puestos del Mercado uno de los pocos productos que mantiene su precio estable es el pollo. La pechuga se puede adquirir en algunos establecimientos a partir de los 4,50 euros el kilo. En el caso de las aves criadas en suelo y alimentadas con cereal, el precio del pollo entero ronda los 4 euros el kilo y el de la pechuga los 8. Además, debido a que las ventas de este producto están «un poco flojas», desde las carnicerías creen que pueden venir bajadas en el futuro.

Las fruterías: novedades, estabilidad y hasta alguna bajada

A diferencia del resto de los puestos del Mercado, en las fruterías la mayoría de los productos no ven variar su valor. Una de las pocas bajadas de la semana la protagonizan los plátanos que pasaron de los 2,68 euros el kilo que se podían adquirir la semana pasada a los 2,98 de esta. Por su parte, las naranjas y las mandarinas acumulan otra ligera bajada. Actualmente, la mandarina está a 1,98 euros y la naranja entre 1,68 y 1,98 euros. Ambos precios en relación a un kilo de producto.

Las primeras fresas de la temporada ya se pueden adquirir en el Mercado Central. Este delicioso fruta ha entrado a un precio de 13,80 euros el kilo las grandes. Un valor que se prevé irá disminuyendo según avance la temporada. Los higos secos, que ya tienen varias semanas a la venta, están a 7,98 euros el kilo y las uvas de Navidad están a 3,90 euros el kilo.