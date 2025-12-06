Vox culpa a PSOE y TAB de no gestionar los servicios esenciales de Béjar Representantes de esa formación reivindican el valor de la Constitución en una mesa informativa ubicada en la plaza de España.

Representantes locales y provinciales de Vox se han dado cita esta mañana de sábado festivo Béjar para reivindicar el valor de la Constitución en la actualidad y han culpado al equipo de Gobierno de no gestionar los servicios básicos de la ciudad.

En clave nacional, Juan Ramón Gallego ha hablado del «paripé» de PP y PSOE en Madrid con motivo del 47 aniversario de la aprobación de la Constitución y ha recordado que Vox quiere estar en la calle y con la gente defendiendo la Carta Magna como base de la concordia de todos los españoles. «Estamos transmitiendo que hay que tener sentido común y defender lo que de verdad interesa a los españoles sin ataques de los grandes partidos a la Constitución», ha afirmado en la plaza de España.

En clave local, ha destacado el apoyo de su partido a los concejales Purificación Pozo y Jonathan Sánchez por defender los «intereses reales de los bejaranos» ante «el desastre en que se está convirtiendo la ciudad con problemas como la recogida de basura, la presión de agua y la nefasta gestión en La Covatilla». Además, ha criticado al socio del PSOE en el equipo de Gobierno, Tú Aportas, por la estación de esquí. «Se trata de un señor que siempre ha echado en cara a nuestra concejala la gestión de La Covatilla y que, ahora mismo, nos encontramos con que, de todo lo que se nos acusó, se ve la incapacidad y la inutilidad de Tú Aportas. Es un partido insignificante, pero tiene secuestrada la democracia en el Ayuntamiento», ha afirmado. También ha insistido en la idea de que Antonio Cámara es el «ejemplo del Sanchismo» en Béjar y le ha acusado de gobernar Béjar «de forma dictatorial» en alusión a la convocatoria del pleno de los presupuestos «con alusión y alevosía» para este martes porque «no quiere ningún tipo de aportación ni trabajo».

Además, ha afirmado que Vox quiere que Béjar prospere y lo ha hecho a través de la atención de una demanda local como son los fondos y la preocupación por los industriales textiles y la Cámara de Comercio e Industria. «El PP ha venido detrás, como siempre, a la sombra de Vox y estamos muy contentos porque buscamos que ese dinero llegue a Béjar para que tenga el desarrollo que debe tener», ha finalizado.

Por su parte, Purificación Pozo se ha sumado a esa defensa de la Constitución y ha criticado a PSOE y Tú Aportas, como partidos en el equipo de Gobierno municipal, en cuestiones como el autobús, el punto limpio, la recogida de la basura o los cortes de agua por entender que los servicios esenciales de la ciudad no están bien gestionados por este equipo de Gobierno. «Para eso querían la moción, para sentarse en el sillón que tuvieron en la legislatura pasada durante un año y medio con vistas a unas elecciones. Es paripé porque no lo están haciendo mejor, están con los mismos problemas sin solución inmediata», ha explicado.

Con respecto a La Covatilla, recordó la situación vivida en los dos años anteriores de esta legislatura. «Dijeron que iba a ser un fin de semana de muchísima gente, pero la nieve se han ido y se ha convertido en agua. Se me acusaba de derroche por hacer nieve cuando había temperaturas bajas y lo mismo les ha pasado a ellos», ha concluído.