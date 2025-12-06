Mañueco: «El PP es la única fuerza política que defiende la búsqueda de entendimiento y la defensa de la Constitución» El lider autonómico de los populares «destierra el conflicto permanente» y asegura que no se dan las condiciones necesarias para plantear ningún cambio de la Carta Magna

Carlos Rincón Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

«¿Quiénes estás satisfechos en ese conflicto permanente que busca que no sigan progresando las ciudades, las provincias, las comunidades autónomas o nuestro país?»: es la reflexión que ha lanzado este sábado el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el tradicional conmemorativo de la Constitución que ha organizado Nuevas Generaciones en la plaza del Liceo. «Yo ese conflicto permanente lo destierro y en lo que trabajamos desde el Partido Popular, de Salamanca, de Castilla y León y de España, es en la gestión del día a día«. Con estas palabras, el líder regional de la formación política ha insistido en que no se dan las condiciones para abordar ninguna reforma de la Carta Magna, aquellas que se dieron durante la Transición.

«En estos momentos no se dan esas circunstancias para hacer esta reflexión. Desde luego, tendría que darse unas circunstancias en otras formaciones políticas que hoy no se dan. Parece que tanto unos como otros están más preocupados del bloqueo de las instituciones, del mal funcionamiento de las instituciones, que de apostar por el buen funcionamiento de nuestra democracia», ha remarcado Mañueco.

El presidente de la Junta ha querido reivindicar la Transición española, «con la que pasamos de la oscura dictadura a la alegría, a la ilusión y a la libertad de la democracia». En es línea, insistió en que «todas las fuerzas políticas deberían buscar ese entendimiento y, lamentablemente, el PP es la única fuerza política que defiende esa búsqueda del entendimiento y la defensa de la Constitución». «Somos la única fuerza política comprometida con la Constitución Española en estos momentos y, por tanto, creo que es bueno llamar la atención a todas las personas de Castilla y León, siempre tan comprometidas con la construcción nacional de España y, en estos momentos, reivindicar nuestro papel en la historia y en el presente y en el futuro», ha añadido.