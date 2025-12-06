Un conductor herido en Calzada de Don Diego tras salirse de la vía con su coche y chocar con el quitamiedos El accidente ha tenido lugar este sábado por la tarde en la A-62, a su paso por la localidad

Una ambulancia de Sacyl que circulaba por la zona atendió al herido en el lugar.

M. C. SALAMANCA Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:53

Un accidente de tráfico registrado en Calzada de Don Diego este sábado por la tarde ha dejado al conductor herido.

El 112 ha recibido aviso del accidente a las 17:27 horas. Los alertantes informaban de los hechos ocurridos en la autovía A-62, en el kilómetro 260, sentido Salamanca. Un turismo se salió de la vía chocando contra el quitamiedos.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico. Además, en ese momento aunque en sentido contrario circulaba por el lugar una ambulancia de Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se detuvo y atendió al conductor, en principio herido leve y que se hallaba fuera del vehículo.