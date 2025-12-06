Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia de Sacyl que circulaba por la zona atendió al herido en el lugar.

Un conductor herido en Calzada de Don Diego tras salirse de la vía con su coche y chocar con el quitamiedos

El accidente ha tenido lugar este sábado por la tarde en la A-62, a su paso por la localidad

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:53

Comenta

Un accidente de tráfico registrado en Calzada de Don Diego este sábado por la tarde ha dejado al conductor herido.

El 112 ha recibido aviso del accidente a las 17:27 horas. Los alertantes informaban de los hechos ocurridos en la autovía A-62, en el kilómetro 260, sentido Salamanca. Un turismo se salió de la vía chocando contra el quitamiedos.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico. Además, en ese momento aunque en sentido contrario circulaba por el lugar una ambulancia de Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se detuvo y atendió al conductor, en principio herido leve y que se hallaba fuera del vehículo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2

    Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca
  3. 3 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  6. 6 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  7. 7 Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio
  8. 8 Salamanca llora la pérdida de Silvestre Sánchez Sierra: «Amigo para siempre, leyenda charra»
  9. 9 Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
  10. 10 Toros por televisión en una plaza que hizo historia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un conductor herido en Calzada de Don Diego tras salirse de la vía con su coche y chocar con el quitamiedos

Un conductor herido en Calzada de Don Diego tras salirse de la vía con su coche y chocar con el quitamiedos