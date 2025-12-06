Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El vehículo 'De Lorenzo', en el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca. MUSEO DE HISTORIA DE LA AUTOMOCIÓN DE SALAMANCA

El espectacular automóvil artesanal admirado en toda España que llega al Museo de la Automoción

Creado y diseñado en Asturias, este vehículo es una obra personal de Xuan De Lorenzo, fruto de seis años y medio de trabajo artesanal

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:47

Comenta

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) se prepara para recibir, por primera vez, uno de los automóviles más singulares y admirados del panorama nacional en 2024: 'De Lorenzo', una pieza única de fabricación artesanal asturiana que, en el último año, se ha convertido en protagonista indiscutible de diversos salones y ferias del automóvil de España. Su presentación oficial ha tenido lugar la mñana de este sábado en la ciudad del Tormes, coincidiendo con el ambiente festivo previo a la Navidad, un marco ideal para mostrar una pieza única símbolo de creatividad, pasión y talento artesanal.

Con cilindrada de 2.500 cc y 180 CV de potencia, 'De Lorenzo' es un automóvil culminado en 2024 tras seis años y medio de trabajo meticuloso, donde la ingeniería, el diseño y el aprendizaje autodidacta se fusionan para dar vida a un coche irrepetible. El proyecto nace del sueño infantil de Xuan De Lorenzo, un ovetense fascinado desde niño por el mundo del motor, quien, sin conocimientos previos de mecánica ni diseño, convirtió su pasión en una obra de arte.

Tomando como punto de partida el chasis de un Corvette C4, Xuan De Lorenzo modeló una carrocería que combina recuerdos, referencias y sensaciones de diferentes clásicos, pero sin replicar fielmente ninguno. Esta búsqueda constante, basada en el ensayo y error, dio lugar a un diseño propio donde cada curva y cada detalle reflejan su sensibilidad estética y su compromiso con lo artesanal y la utilización de materiales duraderos, dejando a un lado el concepto de obsolescencia programada.

Exceptuando su motor Riley RM 2500 británico, las llantas de Jaguar E-Type y la pintura, cada componente ha sido ideado y creado por su autor. Con casi cinco metros de longitud y dos de ancho, el vehículo destaca por sus elegantes líneas clásicas y por la elección exclusiva de metales, madera y materiales duraderos, en un momento en el que la vuelta a lo hecho a mano despierta un interés creciente en toda Europa.

'De Lorenzo' luce, además, un distintivo logotipo original diseñado por su creador: la partícula onomástica 'de' junto a una bandera de España, elaborado en bronce, que subraya su identidad artesanal, nacional y profundamente personal. Perteneciente a la Colección Xuan De Lorenzo, este vehículo encarna una visión romántica y moderna del automóvil del siglo XX.

