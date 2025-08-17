Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 17 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:43
El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
Brigadas y medios aéreos trabajan para controlar el fuego antes de que el viento complique la situación
Mañueco: «¿Qué tenemos que hacer para que Pedro Sánchez nos mande ayuda?»
El presidente del Gobierno reaparece en Orense y León con España en llamas y se saca de la manga un plan de estado que, como pronto, arrancaría en septiembre
El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
La localidad de Puerto de Béjar está puesta en sobreaviso
Temor al mosquito tigre y los virus que porta: «Que llegue aquí es cuestión de tiempo»
El chikungunya está fuera de control en China:más de 7.000 casos en un solo mes. El microbiólogo Raúl Rivas asume que el insecto, que aún no está en Castilla y León, aparecerá
La trinchera oculta contra infecciones del Hospital obtiene la acreditación ISO 9001 y se sitúa en la élite nacional
Escondida' a la vista de los pacientes, trabaja día y noche para garantizar que cada intervención sea segura. Considerada como una de las mejores de España, ha sido reconocida por la excelencia en su lucha contra todo tipo de patógenos
El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
Gracias a que su rebaño pasta alrededor de ellas, Mari dispone por fin de terreno para tener más ejemplares. Dejó Madrid y el Ejército y ahora cree que puede vivir sólo de la ganadería
Cucuruchos, cortes y felicidad en el carrito del helado
La venta ambulante de helados está grabada en el recuerdo de muchos salmantinos. Momentos felices de alivio con sabor a nata, chocolate, horchata o leche merengada
El modelo de ayuda social del Estado enquista la indigencia
En Salamanca, más de una veintena de personas viven en la calle no por falta de recursos, sino que la mayoría tienen problemas de alcohol, drogas o con la justicia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.