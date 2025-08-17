Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 17 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:43

El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca

Brigadas y medios aéreos trabajan para controlar el fuego antes de que el viento complique la situación

Mañueco: «¿Qué tenemos que hacer para que Pedro Sánchez nos mande ayuda?»

El presidente del Gobierno reaparece en Orense y León con España en llamas y se saca de la manga un plan de estado que, como pronto, arrancaría en septiembre

El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León

La localidad de Puerto de Béjar está puesta en sobreaviso

Temor al mosquito tigre y los virus que porta: «Que llegue aquí es cuestión de tiempo»

El chikungunya está fuera de control en China:más de 7.000 casos en un solo mes. El microbiólogo Raúl Rivas asume que el insecto, que aún no está en Castilla y León, aparecerá

La trinchera oculta contra infecciones del Hospital obtiene la acreditación ISO 9001 y se sitúa en la élite nacional

Escondida' a la vista de los pacientes, trabaja día y noche para garantizar que cada intervención sea segura. Considerada como una de las mejores de España, ha sido reconocida por la excelencia en su lucha contra todo tipo de patógenos

El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»

Gracias a que su rebaño pasta alrededor de ellas, Mari dispone por fin de terreno para tener más ejemplares. Dejó Madrid y el Ejército y ahora cree que puede vivir sólo de la ganadería

Cucuruchos, cortes y felicidad en el carrito del helado

La venta ambulante de helados está grabada en el recuerdo de muchos salmantinos. Momentos felices de alivio con sabor a nata, chocolate, horchata o leche merengada

El modelo de ayuda social del Estado enquista la indigencia

En Salamanca, más de una veintena de personas viven en la calle no por falta de recursos, sino que la mayoría tienen problemas de alcohol, drogas o con la justicia

